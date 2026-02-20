Ídolo de Millonarios, Rafael Robayo, se metió en la política y está pidiendo más canchas para Bogotá

Hablar de glorias del deporte capitalino es hacer un apartado en la carrera de Rafael Robayo, futbolista conocido por muchos por vestir la casaca de Millonarios y salir campeón con el equipo en 2012 tras una larga sequía. Justamente, ‘Rafa’ dio de qué hablar recientemente al colaborar con un candidato a la Cámara por Bogotá, para dar a conocer una problemática que afecta a varios deportistas en la ciudad.

Robayo es un ejemplo para miles de jóvenes en Colombia, debido a que en su larga carrera como futbolista profesional no solo hizo parte de las filas de ‘El Embajador’, también de Patriotas, Tolima e incluso el Chicago Fire de los Estados Unidos; incluso hoy por hoy se destaca como uno de los mediocampistas más talentosos de la conocida ‘Copa Trinche’.

Rafael Robayo a los hinchas después de Millonarios VS Tolima Archivo EFE / Archivo Getty Images

Este hombre, que también portó el tricolor nacional, se volvió viral en los últimos días por un clip en el que se le ve apoyar la campaña de Joseph Plaza del Partido Verde, quien denunció varias problemáticas, entre ellas la escasez de canchas de pasto natural para practicar este deporte.

“En Bogotá casi no existen canchas de césped natural para practicar futbol. Hemos empezado a ver más ladrillos y menos césped, y la mayoría de canchas quedan a las afueras de la ciudad, algo que hace imposible poder llegar. (...) Hoy día a los deportistas les toca hacer trayectos de hasta tres horas para el traslado y es algo muy difícil económica, física y psicológicamente, lo que afecta el rendimiento de los chicos. Debería haber un beneficio para las familias”, fueron las palabras de Robayo en la promoción.

¿Cuál fue la lesión de Falcao?

El ‘Tigre’ tiene con el credo en la mano a miles de los seguidores de ‘Millos’, luego que, en el partido contra Águilas por la Sexta Fecha, saliera de cambio justo antes de terminarse la primera mitad, tras sentir un tirón en uno de sus posteriores.

La preocupación se extendió hasta el punto de que parte de la hinchada estaba totalmente triste por la posibilidad de que ‘Rada’ no juegue el partido clasificatorio frente a Nacional por la Copa Sudamericana; algo que, al parecer, no sucederá, luego de conocerse el parte médico.