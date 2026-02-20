Ojo conductores: estos son los puntos donde están ubicadas las cámaras de fotodetección en Bogotá

En Bogotá, las cámaras de fotodetección están activadas de manera continua las 24 horas del día, los siete días de la semana y permiten tomar evidencias de las presuntas infracciones de tránsito.
Ubicación de las cámaras de fotodetección en Bogotá
- Para conocer la ubicación de las cámaras debes ingresar a la página https://fotodeteccionbogota.com/.
- Después ubicar el ‘Mapa cámaras de fotodetección en Bogotá’.
- En el mapa tienes disponible un buscador según la dirección o lugar del que quieras información.
- En el mapa encontrarás en detalle las direcciones y otros datos de las cámaras de fotodetección.
- Procedimiento para detección de infracciones
Este material es validado por Agentes de Tránsito de Policía y Civiles para imponer los comparendos a que haya lugar.
- El dispositivo captura la presunta infracción (fotos y/o videos) de tránsito.
- Envía en línea las evidencias a los Agentes de Tránsito.
- Realiza consulta automática en el RUNT para validar datos del vehículo.
- Si se impone el comparendo se notifica al propietario del vehículo.
- Comienza el proceso contravencional una vez notificado el comparendo.
- El proceso de Detección Electrónica de Infracciones finaliza con el paso 5 e inicia el proceso contravencional una vez notificado el comparendo.
- Si no se impone el comparendo, la evidencia rechazada es archivada.
¿Qué sucede si una persona impugna un comparendo y el fallo sale desfavorable para el usuario?
De acuerdo al Artículo 136 del Código Nacional de Tránsito, una vez el infractor decide impugnar el comparendo impuesto resuelve no acogerse a los descuentos de Ley y deberá allegar las pruebas que considere pertinentes y útiles dentro del proceso.