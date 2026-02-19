Millonarios cerró en rojo: corrección de su balance reportó pérdidas millonarias en 2025

Millonarios FC, a través de su sociedad Azul & Blanco Millonarios FC S.A., corrigió oficialmente su balance del año 2025 y confirmó que el ejercicio cerró con pérdidas por $4.690 millones, por lo que no habrá distribución de dividendos entre los accionistas.

La información se conoció tras la publicación de una fe de erratas en la que la compañía aclaró que el documento divulgado inicialmente contenía cifras equivocadas y no correspondía al periodo contable entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

El balance real de Millonarios en 2025

Según el reporte corregido y cargado en la plataforma de información relevante del mercado de valores, el resultado antes de impuesto de renta fue de -$4.680.458. Tras registrar un gasto por impuesto de renta de -$9.654, el resultado neto del ejercicio quedó en -$4.690.112, es decir, una pérdida cercana a los $4.690 millones.

Con este panorama, la sociedad no registra utilidad distribuible ni aplicará el 10 % correspondiente a la reserva legal, mecanismo que solo procede cuando existen ganancias líquidas.

La aclaración cambia por completo el escenario frente a lo informado previamente, cuando se había indicado que el club cerraba con utilidades y estaba en condiciones de repartir dividendos.

El resultado negativo de 2025 contrasta con el desempeño financiero de 2024, año en el que Millonarios reportó utilidades netas superiores a $17.000 millones, según los estados financieros aprobados en asamblea.

En términos porcentuales, la pérdida de 2025 equivale a más del 27 % de la utilidad obtenida en 2024, un giro significativo que impacta directamente la caja y la capacidad de inversión en plantilla e infraestructura.

Al tratarse de una sociedad inscrita en el mercado de valores, la divulgación de información financiera veraz y oportuna es obligatoria. La fe de erratas busca evitar interpretaciones erradas por parte de inversionistas y autoridades de control.