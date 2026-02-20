¿Sabía que Mayer Candelo estuvo ‘a un pelo’ de jugar en Santa Fe? El futbolista confesó por qué no se concretó

Mayer Candelo es uno de los futbolistas más talentosos que ha tenido el fútbol colombiano en los últimos años, y por esa razón, es un ídolo absoluto de Millonarios.

Sin embargo, lo que seguramente muchos no sabían es que estuvo a punto de vestir los colores de Santa Fe.

Mayer Candelo habló en el programa ‘Bankeados’ de As Colombia, donde confesó que estuvo a punto de vestir los colores de Independiente Santa Fe, el máximo rival de Millonarios, el equipo que después lo catalogaría como uno de los máximos ídolos.

Resulta que a inicios de este siglo, Mayer Candelo salió del fútbol colombiano para vestir los colores de Vélez Sársfield de Argentina, donde estuvo entre 2000 y 2001. Ese año regresó a nuestro país para jugar con América de Cali, pero pudo haber llegado a Santa Fe.

Mayer Andrés contó que estuvo aproximadamente dos meses en pretemporada con Santa Fe y listo para defender la camiseta del primer campeón del fútbol colombiano, pero los clubes no pudieron llegar a un acuerdo para la venta, entonces no se pudo concretar.

“Yo no tengo la culpa de la historia. Lo que pasó es que el problema fue entre Vélez y Santa Fe. Duré casi dos meses en pretemporada y Vélez no arreglaba el préstamo con Santa Fe. Vélez quería que lo pagaran de una manera y Santa Fe de otra”.

Según recordó Mayer Candelo, en su momento, Vélez lo culpó de que el negocio no se concretara porque supuestamente había pedido más dinero, pero él dejó claro que no fue así y todo fue problema entre clubes:

“Llegó el momento en que Vélez dijo que me tenía que ir de allí, pero salí siendo el malo, porque al final me culparon a mí, diciendo que había pedido más sueldo”.