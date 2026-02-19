Baja de peso en Nacional contra Millonarios: DT Diego Arias no contará con uno de sus consentidos

Atlético Nacional tendrá una baja de peso para su serie de eliminación contra Millonarios en la fase de clasificación de la Copa Sudamericana, que se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en el mes de marzo en donde no podrá contar con Edwin Cardona.

Esto se debe a la suspensión que arrastra en competencias Conmebol el centrocampista, por su expulsión ante Sao Paulo en Copa Libertadores y, pese a ser otra competencia, deberá pagarla en la Sudamericana.

Así lo reveló el periodista Juan David Londoño, que, artículo en mano, señaló que la sanción se traslada entre copas y esto inhabilita al jugador que es uno de los consentidos del entrenador Diego Arias.

“El numeral 2 del artículo 72 del Código Disciplinario de Conmebol se refiere al traslado de suspensiones por partidos. Bajo este entendido, Edwin Cardona deberá pagar la fecha de sanción por expulsión ante Sao Paulo en Copa Libertadores 2025 en esta Copa Sudamericana 2026”.

Qué cita el reglamento

Artículo 71. Categoría de las competiciones

1. Las suspensiones por partidos son aplicables a una categoría específica de competición, salvo que el Órgano Judicial competente decida extenderla a todas las categorías.

2. Las siguientes competiciones, tanto masculinas como femeninas, conforman la categoría de competiciones de selecciones nacionales, sin perjuicio de aquellas otras que pudieran ser aprobadas por los órganos competentes de la CONMEBOL:

CONMEBOL Copa América;

CONMEBOL Preolímpico Sudamericano;

CONMEBOL Sudamericano Sub-20;

CONMEBOL Sudamericano Sub-17;

CONMEBOL Sudamericano Sub-15.

3. Las siguientes competiciones, tanto masculinas como femeninas, conforman la categoría de competiciones de clubes, sin perjuicio de aquellas otras que pudieran ser aprobadas por los órganos competentes de la CONMEBOL:

CONMEBOL Libertadores;

CONMEBOL Libertadores Sub-20;

CONMEBOL Sudamericana;

CONMEBOL Recopa.

Artículo 72. Traslado de suspensiones por partidos

1. Salvo que los Órganos Judiciales acuerden algo distinto, las suspensiones por partidos y las suspensiones que impiden ejercer funciones, deben cumplirse durante el transcurso de la competición en la cual la infracción fue cometida.

2. Cualquier suspensión por partidos o la suspensión que impida ejercer funciones que no se haya cumplido íntegramente al finalizar la competición durante la cual fue cometida la infracción, (por eliminación del equipo o por tratarse del último encuentro del torneo) se extenderá a la siguiente competición de la misma categoría (selecciones nacionales o clubes) en la cual el infractor pudiera participar con independencia de que el infractor haya cambiado de club”.