Presidente de New England Revolution desmintió negociación con Santa Fe por Brayan Ceballos

Uno de los fichajes que pretendía Santa Fe de cara a la Copa Libertadores es Brayan Ceballos, defensor colombiano de 24 años, quien milita en el New England de Nueva York.

Y aunque Eduardo Méndez ya había dicho que tenían acuerdo, finalmente no se concretó la llegada del jugador. No obstante, el periodista Sebastián Heredia, de Voces del Deporte, reveló que el presidente del equipo estadounidense dijo que no hubo tal negociación por Brayan Ceballos.

“El jugador que se trae de la MLS hay que comprarlo y significa que toca pagar buenos dineros. Solo lo venden. Está negociado en palabras para definir su pago en tres años”, fueron las palabras de Eduardo Méndez, cuando pidió a los hinchas que se abonaran para tener el dinero suficiente para comprar al futbolista.

Posteriormente, Santa Fe emitió un comunicado, explicando que no podían continuar con el fichaje porque les soliciaron una garantía bancaria que no podían cumplir:

“Nos permitimos informar que, una acordados los términos y condiciones de pago con el equipo New England Revolution de la MLS por el jugador Brayan Ceballos, hemos recibido la comunicación del club que exige unas garantías bancarias que, infortunadamente hoy no es posible cumplir debido al proceso que adelantamos en la Ley de insolvencia 1116.. Lamentamos no haber podido llegar a un acuerdo, continuaremos junto al cuerpo técnico buscando lo mejor para el equipo previo a su participación en la Conmebol Libertadores”.

No obstante, según reveló Sebastián Heredia, el presidente del New England Revolution, aseguró que en ningún momento hubo negociación con Santa Fe, es más, ni siquiera han determinado en cuánto venderían el jugador, porque no han llegado ofertas.

“Encontramos un podcast dedicado al New England Revolution. Entrevistan al presidente y él dice que nunca ha habido una negociación por Brayan Ceballos, que ellos ni siquiera han tazado al jugador”.

Heredia también señaló que Eduardo Méndez había dicho que su negociación fue directamente con el entorno del jugador, y, al parecer, no hubo contacto directo con el equipo:

“El presidente Méndez me dijo a mí que él había negociado con el papá que es la persona que maneja el jugador, pero cuando hay un contrato firmado con un equipo, se tiene que negociar es con el equipo”.

**Escuchar a partir del minuto 41:56**