“Por la fiesta”, La confesión de Teo Gutiérrez respecto al Junior tras la victoria sobre América

Teófilo Gutiérrez anotó el agónico gol que le dio la victoria al Junior sobre América de Cali, y después del triunfo, dio unas declaraciones que llamaron bastante la atención.

Alfredo Arias le dio la oportunidad de ingresar a Teófilo Gutiérrez para buscar la victoria sobre América en un partido cerrado, que parecía, iba a terminar en empate.

De esta manera, Teófilo ingresó, se hizo cargo del penal que señaló el árbitro Ferney Trujillo en el tiempo de adición y lo cambió por gol, el 99 en su cuenta personal con la camiseta del Junior.

‘Teo’ concedió unas palabras con Win Sports, y con gran madurez, demostró que está dispuesto a aceptar cualquier rol dentro del equipo con tal de aportar, ya sea dentro como fuera de la cancha.

Luego, cuando ingresó y anotó, no se olvidó de lo cerca que está de llegar a las tres cifras en goles con Junior, el equipo de sus amores, que buscará lo más pronto posible:

“La verdad es que tenemos un gran equipo, hay que saber esperar los momentos que elija el entrenador. Junior está haciendo las cosas muy bien de local, ante un gran rival como es América, un partido apretado. Tuvimos dos opciones, creo que los mismos penales, pero entró el que tenía que entrar y gracias a Dios pude convertir el 99, qué lindo número”.

Teófilo Gutiérrez contó que durante los entrenamientos trabajaron mucho en los pequeños detalles que cambian la historia de un partido. Sin embargo, aseguró que fue una semana difícil por ‘mucha fiesta’ del Carnaval de Barranquilla.

De igual manera, Teo aprovechó para felicitar a los hinchas que fueron a alentar al Junior y llenaron el Estadio Romelio Martínez:

“Eso lo insistimos en la semana, fue una semana dura por las fiestas, pero nosotros estábamos concentrados en hacer un buen trabajo porque sabíamos que la gente iba a llenar el estadio y la verdad que excelente”.