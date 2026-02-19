Junior se hizo viral en Brasil por curiosa razón: “O maior mistério do futbol sulamericano”

Junior de Barranquilla se hizo viral en Brasil por una historia bastante particular que no ha terminado de hacer eco en Colombia y que tiene que ver con su inclusión en el videojuego EA FC 26 y con su escudo.

Tras un post en el que anunciaron los 10 nuevos equipos añadidos al juego, en Brasil tuvo un gran impacto, en especial por un comentario que señaló que nunca volvería a ver el escudo de Junior normal y esto desencadenó una gran interacción con comentarios de todo tipo.

Sin embargo, en la imagen publicada, se observa el escudo del cuadro barranquillero, con sus 11 estrellas incluidas. Hasta ahí ninguna novedad.

La historia que se teje detrás y de la que hay más eco en Brasil, es que en el juego PES 2011, al conjunto colombiano le pusieron un escudo que no era y que hizo eco tras un video viral del canal storable futebol.

Incluso, la IA de la red social X, Grok, explica la situación de la siguiente manera: “El misterio del escudo “perdido” del Junior de Barranquilla surge de un logo falso que apareció en PES 2011, sitios web antiguos (como HQFL y Brands of the World desde 2000-2004), y el libro “Escudos de Equipos de Todo el Mundo” (2006). Nunca fue oficial; se propagó por errores en federaciones y medios, con variaciones en estrellas por títulos. El club ha tenido 8 cambios reales en su escudo, priorizando poco la identidad visual en los 90-2000. El video de Storable Futebol detalla esta investigación, revelando un “efecto Mandela” en fans”.

El misterio del escudo perdido de Junior

El caso es que, parece que muchos aficionados en Brasil parecen sorprendidos cuando ven el escudo original de Junior de Barranquilla y parece que muchos se quedaron con la imagen del famoso escudo perdido. La publicación que da cuenta de ello, tiene casi medio millón de visualizaciones, con comentarios de todo tipo y con más de uno sin entender realmente qué pasaba.

Junior es protagonista de historias bastante inusuales y a su famosa estrella fugaz, se sumó un escudo ‘fantasma’.