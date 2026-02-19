Deportes

“La voluntad”, avivatos se están aprovechando de los hinchas de Cali con cobro ilegal en el estadio

La cultura de la trampa se hace presente en Palmaseca en donde muchos se han sentido tumbados.

Por Evaristo Pérez

El cobro indebido de parqueadero en el estadio de Deportivo Cali viene afectando a varios aficionados que han denunciado la cobranza ilegal que les hacen en la zona dispuesta para dejar carros y motocicletas en los partidos del fútbol colombiano.

Tras el más reciente partido de la Liga Betplay, en el que el cuadro Azucarero se impuso a Atlético Nacional, aparecieron varias denuncias de aficionados a los que les expidieron un recibo con el cobro de 10 mil pesos por parquear.

“El parqueadero en el estadio del @DeportivoCaliCP en Rozo es gratuito, sin embargo, a muchos les pasan el tiquetico con un valor de $10.000, la logística les puso su ‘tatequieto’”, señaló uno de los aficionados.

Incluso, en las imágenes señalan que uno de los sujetos que genera los cobros, estaba utilizando un chaleco similar a los de los empleados de la logística.

Precisamente, tras la denuncia en el sitio, encargados del orden en el estadio del Cali, abordaron a uno de los hombres que estaba realizando el cobro y él dijo que no estaba obligando a nadie y que era la voluntad de la gente que quería pagar, pese a tener los recibos impuestos como evidencia.

