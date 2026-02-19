“La voluntad”, avivatos se están aprovechando de los hinchas de Cali con cobro ilegal en el estadio

El cobro indebido de parqueadero en el estadio de Deportivo Cali viene afectando a varios aficionados que han denunciado la cobranza ilegal que les hacen en la zona dispuesta para dejar carros y motocicletas en los partidos del fútbol colombiano.

Tras el más reciente partido de la Liga Betplay, en el que el cuadro Azucarero se impuso a Atlético Nacional, aparecieron varias denuncias de aficionados a los que les expidieron un recibo con el cobro de 10 mil pesos por parquear.

“El parqueadero en el estadio del @DeportivoCaliCP en Rozo es gratuito, sin embargo, a muchos les pasan el tiquetico con un valor de $10.000, la logística les puso su ‘tatequieto’”, señaló uno de los aficionados.

Incluso, en las imágenes señalan que uno de los sujetos que genera los cobros, estaba utilizando un chaleco similar a los de los empleados de la logística.

Precisamente, tras la denuncia en el sitio, encargados del orden en el estadio del Cali, abordaron a uno de los hombres que estaba realizando el cobro y él dijo que no estaba obligando a nadie y que era la voluntad de la gente que quería pagar, pese a tener los recibos impuestos como evidencia.