¡Ni 10 segundos! A Junior le concedieron el penal más rápido de la historia

Solo 7 segundos se demoró Junior de Barranquilla para generar una jugada que terminó decretada como penal, en el juego contra América de Cali, luego de una mano en el área cometida por Ómar Bertel.

Pese a que el juez no lo sancionó de inmediato, tras la revisión en el VAR e ir a mirar, decretó el penal luego de unos minutos.

Aunque el cobro se dio hasta el minuto 7, fue tan solo a los 7 segundos que se dio el contacto, convirtiendo la jugada en uno de los penales más rápidos en la historia del fútbol colombiano y hasta mundial.

El penal más rápido de la historia

Tras darse a los 7 segundos (descontando la revisión en el VAR), este penal a favor de Junior ante América, dado el 18 de febrero de 2026, pasa a ser el penal más rápido de todos los tiempos, de acuerdo con los registros disponibles.

De acuerdo con reportes de prensa, el penal más rápido de la historia, previamente, se había sancionado a los 9 segundos en un duelo de Copa Libertadores entre Olimpia de Paraguay y Melgar de Perú el 27 de junio de 2023.

Tras la sanción, vino Luis Fernando Muriel para convertir en una de sus especialidades y poner en ventaja parcialmente al cuadro Tiburón.