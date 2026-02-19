Hora y canal para ver el debut de Deportes Tolima en la Copa Libertadores hoy vs Deportivo Táchira

Deportes Tolima perdió la final del fútbol colombiano a manos del Junior de Barranquilla. Por esta razón, no pudieron clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Sin embargo, gracias a su regularidad, finalizaron líderes en la tabla de la reclasificación que les otorgó cupo a la fase 2 de ‘La Gloria Continental’.

El ‘Pijao’ tendrá que medirse a Deportivo Táchira, que eliminó en la ronda anterior a The Strongest desde los penales, con el deseo de no repetir su presentación de la Copa Libertadores 2025, cuando se fueron eliminados precisamente en esta instancia tras caer contra Melgar.

Lucas González demostró cuánto quería jugar el torneo continental: “La Copa Libertadores era un objetivo que nos pusimos desde que llegamos al Deportes Tolima. En el proyecto anterior se sumaron 44 puntos y creo que eso nos pone a soñar para ingresar a la Copa por reclasificación. Nuestro objetivo siempre fue estar en la Copa Libertadores; ahora solo tenemos que disfrutar”.

En el equipo local, hay un ‘viejo conocido’ para Tolima: Se trata de Luis ‘Cariaco’ González, quien militó en el conjunto ‘Pijao’ entre 2018 y 2019, pero ahora, buscará ser el jugador diferencial para eliminarlos.

Le puede interesar: “Hizo todos los méritos”, Diego Novoa sorprendió con su elección del portero titular de Colombia en el Mundial

¿Cómo le ha ido a Deportes Tolima vs Deportivo Táchira?

El ‘Pijao’ se ha enfrentado en seis ocasiones al equipo venezolano: Tolima ganó tres partidos, empataron dos veces y Deportivo Táchira fue vencedor en una ocasión:

Deportivo Táchira 0–2 Deportes Tolima (1982)

Deportes Tolima 2–2 Deportivo Táchira (1982)

Deportes Tolima 1–1 Deportivo Táchira (2004)

Deportivo Táchira 2–0 Deportes Tolima (2004)

Deportivo Táchira 1–2 Deportes Tolima (2007)

Deportes Tolima 2–0 Deportivo Táchira (2007)

Las claves: Lucas González dirigirá en la Copa Libertadores por primera vez en toda su carrera.

PUBLICIDAD

Ficha del partido:

Deportivo Táchira vs Deportes Tolima

Árbitro: Hernán Heras (Uruguay)Estadio: Polideportivo de Pueblo nuevo

Hora: 7:30 p.m.

Transmisión: ESPN y Disney+.

El otro partido de Copa Libertadores completará la jornada:

En Uruguay, primera hora, es decir, a las 5:00 de la tarde (hora colombiana) se enfrentarán Juventud vs Guaraní.

Juventud de las Piedras, logró una agónica clasificación en la primera fase de la Copa Libertadores tras igualar 4-4 con Universidad Católica de Ecuador en los 180 minutos y luego imponerse en la tanda de los penales.

Por su parte, Guaraní, se estrenará en esta edición de ‘La Gloria Continental’, logró su clasificación tras finalizar en el segundo puesto del fútbol paraguayo.