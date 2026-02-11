Conozca al ‘cercano rival’ que enfrentará el Deportes Tolima en la fase 2 de la Copa Libertadores

El Deportes Tolima ya conoce a su rival en la segunda fase previa de la Copa Libertadores 2026: será el venezolano Deportivo Táchira, que conquistó su pase tras una intensa serie ante The Strongest por la primera ronda del certamen continental. La confrontación se llevará a cabo en ida y vuelta los días 19 y 26 de febrero, en lo que será la antesala a la fase de grupos de la competición más importante de clubes de Sudamérica.

El Tolima accede directamente a esta fase como parte de los equipos que no participan en la primera instancia de la previa, y buscará su clasificación entre los 32 mejores clubes del continente en una llave que promete máxima exigencia. El equipo colombiano, dirigido por su cuerpo técnico con la misión de dejar una huella continental, ya se prepara para ajustar sus piezas tanto en defensa como en ataque de cara al crucial choque.

Por su parte, Deportivo Táchira llega con momentum tras sacar adelante una eliminatoria complicada contra The Strongest de Bolivia. Tras perder por 2-1 en la ida en La Paz, los venezolanos levantaron el marcador en la vuelta con un 1-0 gracias a un tanto de Rodrigo Pollero y empataron el global 2-2, lo que llevó la definición a la tanda de penales. Allí, el arquero Jesús Camargo fue figura al detener un lanzamiento clave y anotar el penal decisivo para que el Táchira se impusiera por 5-3 y avanzara de ronda.

La serie de Deportes Tolima vs. Deportivo Táchira queda así configurada con el partido de ida el jueves 19 de febrero en el Polideportivo de Pueblo Nuevo (San Cristóbal, Venezuela) a partir de las 7:30 p. m., mientras que la vuelta será el jueves 26 de febrero en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, también desde las 7:30 p. m., donde se espera una fuerte presencia de seguidores “pijaos” apoyando al equipo local.

Para Tolima, este desafío representa una oportunidad para resarcirse tras un inicio irregular en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I, donde ha tenido altibajos en su búsqueda de consolidarse entre los aspirantes. A nivel internacional, el objetivo es claro: llegar a la fase de grupos de la Libertadores, algo que el club no logra con regularidad desde ediciones pasadas y que sería un espaldarazo para el proyecto deportivo actual del club.

Táchira, por su parte, buscará aprovechar su experiencia en competiciones internacionales, su cohesión defensiva y el impacto de jugadores clave en momentos decisivos, como lo fue Camargo en la tanda de penales. La serie representa para los venezolanos una chance de medir fuerzas contra un plantel colombiano que tradicionalmente ha sido competitivo en el ámbito continental.

La llave Tolima-Táchira es uno de los cruces más atractivos de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, que incluye enfrentamientos vibrantes entre equipos de distintas latitudes del continente. El ganador de esta serie avanzará a la Fase 3, donde enfrentará al vencedor del cruce entre O’Higgins de Chile y Bahía de Brasil, con la mira puesta en uno de los cuatro boletos que dan acceso a la fase de grupos.