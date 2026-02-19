“Hasta que hicieran gol”, Tulio Gómez explotó contra el árbitro por lo que pasó en América vs Junior

Junior de Barranquilla derrotó al América de Cali en un partido polémico donde el árbitro Ferney Trujillo estuvo ‘en el ojo del huracán’ por el penal que le concedió al ‘Tiburón’ en el tiempo de adición, y que le otorgó la victoria al equipo local.

Al respecto, tanto Tulio Gómez, máximo accionista del América, como David González, el entrenador, hicieron saber su inconformidad.

En primer lugar, durante la rueda de prensa, David González reveló su conversación con los árbitros respecto a sus inquietudes por la cantidad de minutos que se adicionaron al cierre del encuentro y por el penal señalado tras mano de Ómar Bertel, a quien el balón le pegó inicialmente en el pie:

“Hay demasiadas cosas para hablar con el tema de la reposición de cuando se sacó el tablero, de cuántos minutos se dijo, de cuántos dijo el central, cuántos dijo el cuarto y cuántos dijo el línea, porque me dijeron tres cosas distintas. Y ahí es donde uno dice: venga, ¿qué pasa acá? Yo incluso me les arrimo y les digo, de muy buena manera, que les daba un consejo, que se pusieran aunque fuera de acuerdo entre ellos. Que no dieran informaciones distintas”.

“Después, el central, ya cuando hablo con él, me dice que había dado un poco más por una jugada en la que Kevin Angulo se queda tirado en el piso, cuando yo lo que hago, yo, de hecho, si ven la grabación, yo antes estoy regañando a Kevin por no haberse quedado acostado. Kevin cae en el piso e inmediatamente se para. No duró cinco segundos en el piso. Volvemos a lo mismo, es simplemente esa incongruencia de que algunas cosas se manejan de una forma y otras, con distintos personajes, se manejan de otra”

“La mano de Omar, definitivamente, es mano, pero le pega en la mano después de pegarle en el pie. Hay árbitros que lo pitan y hay otros que no”.

Tulio Gómez explotó contra el arbitraje:

El máximo accionista del ‘Escarlata’ utilizó sus redes sociales para expresar su molestia por las decisiones arbitrales, que le parecieron una grosería, asegurando que no iban a terminar el partido hasta que Junior consiguiera la victoria:

“Hasta que Junior no nos metiera un gol el árbitro no daba por terminado el partido, tuvo que esperar hasta el minuto 99 para meternos la mano, que grosería de arbitraje, en la falta que no fué penal el juez de línea corrió como loco a señalar penal, afortunadamente el VAR no permitió que ese juez de línea nos metiera la mano”.