“La Libertadores odia a Alejandro Restrepo”: Al DT ya lo habían mandado ‘patas arriba’ en la Copa

Alejandro Restrepo se fue expulsado en su debut en la Copa Libertadores 2026 en el partido que ganó Independiente Medellín al Liverpool en territorio uruguayo.

Resulta que el entrenador colombiano fue atacado por un futbolista del Liverpool, quien en su afán de empatar el partido, no le importó levantar al técnico rival.

Lo curioso es que la decisión del árbitro, después de revisar el VAR, decidió expulsar a Alejandro Restrepo. Pero aún más curioso es que no es la primera vez que levantan así al técnico en la Copa Libertadores.

A Alejandro Restrepo ya lo habían levantado en la Copa Libertadores:

Cuando Alejandro Restrepo era director técnico del Deportivo Pereira, no solamente sacó campeón al cuadro ‘Matecaña’ por primera vez en toda su historia, sino que también los llevó a firmar una campaña histórica en la Copa Libertadores.

En la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, Deportivo Pereira compartió zona con Boca Juniors, Colo Colo y Monagas. Logró la clasificación en el segundo puesto, por lo cual, tuvieron que enfrentarse a Independiente del Valle en los octavos de final.

El primer partido de esta llave se disputó en territorio ecuatoriano, donde Pereira se llevó un punto, y Restrepo un suelazo.

Resulta que a los 39 minutos del primer tiempo, Angelo Rodríguez cargó por la espalda contra Júnior Sornoza, quien estaba cerca de Alejandro Restrepo, y en lugar de desacelerar o intentar evitar el contacto, se arma para agredir al técnico colombiano, quien seguramente no se esperaba terminar de cabeza en el suelo.

Rápidamente, los futbolistas del Deportivo Pereira salieron a defenderlo y se armó una pequeña batalla en el terreno de juego mientras el árbitro amonestó a Sornoza por agredir a Restrepo.

Por si no lo recuerda, a continuación le presentamos la agresión a Alejandro Restrepo en la Copa Libertadores 2023.

*Ver a partir del minuto 4:50*