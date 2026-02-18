Se confirmó la salida de un jugador de Millonarios rumbo al fútbol del exterior

En Millonarios hay novedades en cuanto a la salida de jugadores de la plantilla profesional y el propio entrenador, Fabián Bustos, confirmó que Sander Navarro no estará disponible para el club en el presente año al irse al fútbol del exterior.

Fue en una entrevista con Blu Radio, que el timonel Embajador confirmó la información, dando a conocer que el jugador se fue al fútbol uruguayo y, de paso, despejó dudas acerca del cupo restante que tiene el equipo para inscribir ante la Dimayor en donde solo ha registrado a 24 futbolistas.

Al respecto del tema de cupos, lamentó que “Justo me tocó tener este año una lista de 25, porque anteriormente eran más jugadores, y hay chicos que están entrenando y no van a poder tener el espacio”.

Allí, sentenció que “Navarro (Sander) salió a préstamo a un club de Uruguay, creo, trabajó con nosotros hasta hace unos días”.

“Sobre el cupo disponible, se estaba buscando desde la dirigencia, con Ariel, estaba buscando un jugador ofensivo en la mitad de la cancha en donde no tenemos tanta variedad. Queremos un jugador que marque diferencia y, si no, estamos conformes con lo que tenemos”, añadió.

Aclarando que “El cupo 25 lo vamos a terminar de usar con los chicos que están entrenando en el club. A Campaz lo veo muy bien, está Rodallega y Cuero, creería que entre ellos saldrá el cupo restante”.

