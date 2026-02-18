No hay concierto en El Campín este 28 de febrero: Conozca la decisión que tomó Sencia

Debido a las condiciones del terreno de juego de El Campín, se tuvieron que reprogramar varios partidos del fútbol colombiano.

Desde Sencia, en principio, dieron a conocer que no se realizaría ningún evento cultural hasta el 27 de febrero, pues para el 28 estaba programado el Festival de Música Pa` Gozar y Cantar 2.0.

No obstante, emitieron un comunicado y dieron a conocer que no se realizará este concierto en la fecha que estaba programada.

El concierto no se canceló, pero sí cambió de fecha, ahora se realizará el 28 de marzo de este año, con la participación de los mismos artistas que ya estaban confirmados.

A continuación le presentamos el comunicado:

“SENCIA S.A.S, en su calidad de administrador del Estadio Nemesio Camacho El Campín, y EVENTOS Y PRODUCCIONES SILRA S.A.S como productor del Festival de Música Pa’ Gozar y Cantar 2.0, informan que, en coordinación con los artistas, patrocinadores y el equipo de producción, EVENTOS y PRODUCCIONES SILRA S.AS., entendiendo las razones expuestas por SENCIA, decidió reprogramar el evento del 28 de febrero para el 28 DE MARZO DE 2026, manteniendo intacta la calidad del espectáculo y el cartel artístico originalmente anunciado.

Como parte su compromiso con la hinchada y los equipos de futbol, y atendiendo criterios técnicos orientados a la protección, recuperación y fortalecimiento de la grama del estadio posterior a su proceso de hibridación, SENCIA ha trabajado de la mano del promotor del evento para garantizar condiciones óptimas para el desarrollo del fútbol y los espectáculos futuros.

De esta manera, se reafirma el compromiso permanente de SENCIA con la ciudad de Bogotá, el cuidado de sus escenarios deportivos, el fútbol profesional y los miles de aficionados que cada semana hacen del estadio un punto de encuentro y pasión.

Para tranquilidad de quienes ya adquirieron sus boletas, EVENTOS Y PRODUCCIONES SILRA S.A.S informa que:

• Las entradas conservarán plena validez para la nueva fecha.

• Se mantienen los 16 artistas inicialmente programados.

• Quienes no puedan asistir el 28 de marzo podrán solicitar la devolución de su dinero a través del operador Tuboleta hasta el 27 de febrero de 2026; de no hacerlo, se entenderá aceptada la nueva fecha.

Agradecemos la comprensión del público y ratificamos nuestro compromiso con la ciudad, el deporte, la cultura y la adecuada preservación de los escenarios que hacen posibles estos grandes encuentros deportivos y culturales".