Agustín Julio reveló que quedó ‘a un pelo’ de ser presidente de Santa Fe, ¿Qué pasó?

El nombre de Agustín Julio en Independiente Santa Fe es muy importante, pues no solamente fue protagonista en el título de la Copa Colombia 2009 que abrió el camino para la era dorada del equipo, sino que además se quedó en la institución luego de su retiro y desempeñó diferentes cargos.

De hecho, recientemente confesó que estuvo muy cerca de convertirse en el presidente de Santa Fe cuando César Pastrana salió del equipo.

César Pastrana es el presidente que más títulos ganó con Independiente Santa Fe en toda su historia, y cuando salió de la institución, quería que Agustín Julio continuara con su legado, así que lo propuso en la junta directiva.

El exfutbolista aceptó y comenzó a hacer su gestión, pero finalmente la presidencia quedó en manos de Juan Andrés Carreño, quien estuvo poco más de un año antes de la llegada de Eduardo Méndez.

A continuación las palabras de Agustín Julio:

“En el 2018, yo iba a ser presidente de Santa Fe. Cuando salió (César) Pastrana, a mí me ofreció la presidencia”

“Yo dirigí cuando jugamos contra Emelec en Ecuador, yo la tenía clara. Cuando Pastrana decide no continuar, me consulta y me dice: ‘Julito, ya tú hiciste el recorrido, yo no voy a seguir en Santa Fe, me gustaría que tú fueras el presidente, yo te voy a proponer a la Junta Directiva’”.

“Sinceramente, fue un golpe muy impactante, porque yo no lo esperaba, le pedí que me diera una semana, para consultarlo con amigos empresarios. Yo hablé con los patrocinadores que estaban: Huawei, Néctar, con varios patrocinadores, y me apoyaron.

Sin embargo, finalmente llegó Juan Andrés (Carreño) a la presidencia de Santa Fe, y seguí yo como gerente, pero todos los presidentes tienen su estilo de manejo y es respetable. Algunos darán resultados, otros no, pero yo valoro que todos los que llegan a la presidencia son hinchas de Santa Fe”.

