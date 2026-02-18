“Él sabe a quién escucha”: ExDT de Jhon Jáder Durán lo defendió de todas las críticas por sus decisiones

Las críticas a Jhon Jáder Durán, en lugar de bajar, siguen en aumento. La más reciente llegó porque en su debut con Zenit (su cuarto equipo en trece meses), no alcanzó a estar ni cinco minutos en cancha cuando se ganó una tarjeta amarilla por agarrarse con un rival sin necesidad alguna.

Muchos se preguntan si Jhon Durán no tiene a nadie que le ‘ponga los pies en la tierra’, pero Alberto Suárez, quien fue su entrenador en Envigado, dijo que a él sí lo escuchaba.

Alberto Suárez habló con el programa ‘MorninGol’ de As Colombia, donde le preguntaron precisamente por Jhon Jáder Durán, quien es uno de los jugadores más talentosos que ha salido de Colombia en los últimos años, pero que tiene muchos problemas de comportamiento.

El entrenador dejó claro que Jhon Jáder lo escuchaba mucho cuando coincidieron en Envigado, así como también parecía prestar atención al presidente y director deportivo del cuadro ‘Naranja’.

Suárez aseguró que quizás el colombiano no estaba listo para llevar una responsabilidad tan grande a tan corta edad y con contratos tan grandes, tanto en Al-Nassr como en

“Él escucha y sabe a quién escucha, como cualquiera, cada uno tiene un modelo a quién seguir, un referente y él escucha. A mí, al presidente, en Envigado nos escuchaba, era muy amigo del director deportivo porque primero pensaban en el ser humano. Desde la moral, intentábamos generar las transformaciones de personalidad y carácter que considerábamos. Lo que pasa es que no hubo tanto tiempo y después se compitió con un tema estatutario que fue el supercontrato que se ganó, no solo en Arabia, porque desde Aston Villa era un supercontrato y no sé qué tan preparado estaba para absorber toda la energía que producía eso, entonces él sí escucha”.