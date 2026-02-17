Luego de dudarlo, James Rodríguez se dejó convencer de un barbero que le ofreció sus servicios

James Rodríguez, que anda en pleno proceso de adaptación a los Estados Unidos, se dejó convencer por un barbero que no conocía, pero que fue capaz de convencerlo para cortarle el cabello en medio de la concentración de su equipo.

El colombiano, que está recién llegado al Minnesota United, fue el protagonista de un par de publicaciones de ‘Jaybeeniconic’, que compartió su experiencia peluqueando al centrocampista.

En una primera publicación, señaló: “Hoy le corte el cabello al mejor jugador de fútbol en la historia de Colombia, James Rodríguez, muchas gracias, mi panna muy bacano larga vida bro. Estamos activos. Ex Jugador De Tolima Banfield Porto Monaco Real Madrid Bayern Munich Etc….. Los Seguimos En Contacto”, junto a un video de los dos en pleno corte.

Adicional a esto, hubo otro video en el que mostró la experiencia para convencer al jugador, señalando: “Cómo me uní y me convertí en el primer barbero en los Estados Unidos en cortarle el pelo a partir de ahora desde que fichó por el Minnesota United en la MLS y ahora estamos encerrados durante 6 meses y la Copa del Mundo y un nuevo amigo de toda la vida”.

En ese video, se ve al hombre que le dice que ya le cortó el cabello a varios jugadores de la MLS, para convencer al 10 que lo dudo bastante, pero finalmente le pidió que lo esperara tras la cena que tenía en equipo.

Y James Rodríguez no le quedó mal al barbero, tras cenar, lo buscó y acudió a la cita para que le cortaran el cabello, como se evidenció después. Parece que Jaybeeniconic tuvo más insistencia que algunos equipos para intentar contratarlo.