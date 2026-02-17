“El que quiere estar, está”, Michaloutsos sobre el frustrado fichaje de James Rodríguez a Millonarios

Ariel Michaloutsos, director deportivo de Millonarios señaló que él nunca estuvo en contacto con James Rodríguez, pero que el equipo sí puso todo sobre la mesa para la contratación del centrocampista al que le ofrecieron toda la infraestructura por si quería llegar, pero si no se dio, es porque no quería.

Esto lo señaló el directivo en una entrevista concedida a la cadena internacional ESPN en donde habló de varios detalles del cuadro Embajador.

Uno de los apartes que más eco hizo fue cuando le preguntaron acerca del 10, que finalmente jugará en la MLS de Estados Unidos.

Al respecto, dejó claro que, “Personalmente nunca hablé con James. Sé que el club le puso a su disposición toda su infraestructura para que él, si quería, podía venir”.

“El que quiere jugar en Millonarios, está en Millonarios. Eso me parece importante, que el que quiera estar, realmente quiera estar”, agregó.

De esta manera, Ariel Michaloutsos dejó entender entre líneas que si James Rodríguez no llegó a Millonarios fue porque no le nació, pero que el club sí estaba dispuesto a darlo todo por el jugador.