Santa Fe se vio afectado por la Ley de Insolvencia y le dio una mala noticia a sus hinchas

Una mala noticia recibieron los hinchas de Independiente Santa Fe, pensando en la Copa Libertadores y relacionado al estar en Ley de Insolvencia, situación con la que se justificó que se cayera el fichaje de Brayan Ceballos, pese a que tenía un acuerdo entre clubes.

Si bien se había señalado que con New England Revolution estaba todo listo para la transferencia de Brayan Ceballos, el equipo Cardenal no podrá cumplir con las garantías bancarias exigidas y cerrar el negocio bajo esas condiciones. Esto, por estar involucrados en la ley 1116, explicó el equipo.

Mediante un comunicado emitido este viernes 13 de febrero, se señaló: “Nos permitimos informar que, una acordados los términos y condiciones de pago con el equipo New England Revolution de la MLS por el jugador Brayan Ceballos, hemos recibido la comunicación del club que exige unas garantías bancarias que, infortunadamente hoy no es posible cumplir debido al proceso que adelantamos en la Ley de insolvencia 1116.

Lamentamos no haber podido llegar a un acuerdo, continuaremos junto al cuerpo técnico buscando lo mejor para el equipo previo a su participación en la Conmebol Libertadores”.

Brayan Ceballos no llegará a Independiente Santa Fe, por no poderle dar garantías bancarias al New England Revolution, de cuenta de estar en la Ley de Insolvencia y ahora el equipo Albirrojo deberá apuntar a otro lado en busca de refuerzos.