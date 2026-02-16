Desde Inglaterra le enviaron su mensaje a Hugo Rodallega y lo pusieron en un Top-3 histórico

Hugo Rodallega ya es considerado ídolo de Santa Fe, no solamente por su influencia en los dos títulos que ha conseguido, sino por la entrega que deja en cada partido sin negar una sola gota de sudor.

Sin embargo, a ‘Hugol’ no solamente lo quieren en Santa Fe, pues desde Inglaterra, varios hinchas del Wigan lo recuerdan con mucho cariño.

Le puede interesar: Cayó el cuarto: Otro equipo del FPC hizo oficial la salida de su DT tras el partido del domingo

Hugo Rodallega defendió los colores del Wigan entre 2009 y 2012, tiempo que fue suficiente para convertirse en el máximo goleador del equipo en la Premier League con 24 tantos.

El colombiano, quien salvó en varias ocasiones al equipo del descenso, es muy recordado por su entrega en la cancha, su capacidad goleadora y también por sus bailes en las celebraciones.

Tan importante fue Rodallega para ellos, que incluso alguno confesó que hasta Inglaterra llegó la coronación de Santa Fe en la Liga BetPlay 2025-1.

A continuación le presentamos algunos de los comentarios que le enviaron hinchas del Wigan a Hugo Rodallega:

“Un jugador diferente, no hemos tenido nada parecido desde que se fue. Estaba frente al arquero y sabías que era gol”.

“Desearía que esté en el equipo hoy. Un gran atleta, un gran jugador, nos dio todo lo que pudo. Rápido, habilidoso”.

“Lo echamos de menos”.

“Puede ser nuestro máximo goleador o uno de los máximos goleados en nuestra historia en la Premier League. Siempre tenía un bailecito cuando marcaba, muy buen momento”.

“Favorito de los hinchas, los hinchas lo amaban, creo que sigue jugando ahorita en Colombia, ganó la liga el año pasado, lo vi porque lo sigo en Facebook y Twitter”.

Adicionalmente, le preguntaron a los mismos hinchas, en qué ranking pondrían a ‘Hugol’ y la mayoría lo dejó entre los cinco mejores jugadores de su historia.