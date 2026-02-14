Martín Palermo es candidato serio para convertirse en nuevo director técnico de equipo colombiano

En apenas seis fechas, dos técnicos del fútbol colombiano ya salieron de su cargo. Tal es el caso de Hernán Torres en Millonarios y Nelson ‘Rolo’ Florez del Cúcuta Deportivo.

Y como si fuera poco, ya hay un tercer nombre que está ‘en la cuerda floja’ y en su reemplazo podría llegar Martín Palermo.

Martín Palermo podría llegar al Deportivo Cali si Alberto Gamero sale del equipo:

Javier Hernández Bonnet contó en ‘Blog Deportivo’, programa de Blu Radio, que ante la duda sobre la continuidad de Alberto Gamero en Deportivo Cali, una de las opciones para llegar es Martín Palermo.

“Pero el nombre que me dijeron esta mañana que están pensando, que puede ser una alternativa, se llama Martín Palermo. No solo están presionando a Gamero para que renuncie, sino que ya tienen armado por otro lado el reemplazo de Alberto Gamero, esa es la situación. Gamero igual va a dirigir el partido frente a Atlético Nacional, pero está en preaviso este momento porque los directivos no lo quieren”.

Según indicó Javier Hernández, los directivos del Deportivo Cali no quieren despedir a Alberto Gamero, sino que les gustaría que el propio entrenador pasara la carta de renuncia:

“El tema del Deportivo Cali y lo que pude averiguar. Estoy en la capacidad de informar que sentaron a Alberto Gamero y lo están invitando que renuncie como técnico del Deportivo Cali, esa es la propuesta. En la mesa está un fuerte sector que asesora al Deportivo Cali y que quiere que venga Pusineri, pero Pusineri tiene contrato (Central Córdoba)“.

Aún así, Bonnet aseguró que Alberto Gamero quiere que se cumpla el contrato, pero todo dependerá de lo que suceda en el próximo partido cuando se enfrenten a Atlético Nacional:

“Se está evaluando el tema de Gamero. Yo consulté esta mañana tres fuentes y dos coindicen y la otra no. Las que coinciden me dicen que están evaluando el tema de cómo rescindir el contrato de Gamero y de llegar a un acuerdo con él porque lo que quiere él es que se le cumpla el tema del contrato. El tema es que los números no lo están respaldando para nada, solamente seis partidos ganados, once perdidos y hay que entender que el año pasado era una historia, este año otra y con una nómina que no es la mejor del país, pero que tiene un poquito de más. Este arranque no gusta mucho. La otra fuente me dice que está condicionado en lo que pases el domingo”.