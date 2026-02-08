Periodistas de Pasto se unieron para hacer certera exigencia a Jonathan Risueño

Captura de pantalla de la cuenta de YouTube de Dimayor

Jonathan Risueño, técnico del Deportivo Pasto, protagonizó un momento tenso cuando atacó a la prensa por los cuestionamientos que le hicieron. No solamente amenazó con no continuar la conferencia si no sacaban a un periodista, sino que fue grosero con la mayoría.

De esta manera, los periodistas se unieron para exigirle que se retracte.

En contexto: “Me respeta”, DT del Pasto se desató contra los periodistas y hasta pidió sacar a uno de la rueda de prensa

A continuación le presentamos el comunicado de los periodistas en el que le exigen a Risueño que se retracte:

La Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (ACORD NARIÑO), en cumplimiento de su misión de velar por la libertad de prensa y el libre ejercicio de la profesión, emite el siguiente comunicado en relación con los hechos ocurridos durante la reciente rueda de prensa ofrecida por el Director Técnico del Club Deportivo Pasto, Jonathan Risueño: