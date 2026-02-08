Periodistas de Pasto se unieron para hacer certera exigencia a Jonathan Risueño

Jonathan Risueño, técnico del Deportivo Pasto, protagonizó un momento tenso cuando atacó a la prensa por los cuestionamientos que le hicieron. No solamente amenazó con no continuar la conferencia si no sacaban a un periodista, sino que fue grosero con la mayoría.
De esta manera, los periodistas se unieron para exigirle que se retracte.
En contexto: “Me respeta”, DT del Pasto se desató contra los periodistas y hasta pidió sacar a uno de la rueda de prensa
A continuación le presentamos el comunicado de los periodistas en el que le exigen a Risueño que se retracte:
La Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (ACORD NARIÑO), en cumplimiento de su misión de velar por la libertad de prensa y el libre ejercicio de la profesión, emite el siguiente comunicado en relación con los hechos ocurridos durante la reciente rueda de prensa ofrecida por el Director Técnico del Club Deportivo Pasto, Jonathan Risueño:
- Ni los resultados, ni el lugar que ocupa el club en la tabla general de posiciones, anula el análisis. El deber del periodista deportivo no se limita a informar el marcador final. Nuestra labor incluye el análisis del funcionamiento, la estrategia y la calidad del juego ofrecido a la afición. Cuestionar el bajo rendimiento colectivo o la falta de claridad en el juego, aun cuando se obtenga resultados favorables, no es un acto de hostilidad, sino una responsabilidad profesional. Ganar no otorga inmunidad ante la crítica constructiva o el cuestionamiento respetuoso.
- En consecuencia, a través de este comunicado, ejercemos el derecho a la defensa de la libertad de preguntar. Rechazamos cualquier intento de deslegitimar, ridiculizar o evadir las preguntas de los colegas que, con criterio y respeto, señalan las falencias futbolísticas del equipo. La sala de prensa es un espacio de trabajo y rendición de cuentas ante la opinión pública, no una tribuna para el aplauso incondicional.
- Exigimos respeto mutuo. Instamos al cuerpo técnico del Club Deportivo Pasto a mantener la altura y el profesionalismo en sus interacciones con los medios de comunicación. Entendemos la presión de la competencia, pero recordemos que el respeto es una vía de doble sentido. Ni siquiera una pregunta “incómoda” sobre el comportamiento de juego, justifica una respuesta despectiva, amparada en comentarios o rumores de técnicos anteriores, ni tampoco en la actual tabla de posiciones que, por cierto, en las primeras jornadas del campeonato es muy variante, en razón a que ningún equipo ha consolidado una campaña.
- La Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos (ACORD NARIÑO), respalda firmemente a todos los comunicadores en su derecho de ejercer un periodismo libre, analítico y sin mordazas. La experiencia en la rueda de prensa de anoche en el Estadio Libertad, pasa al campo de lo extraordinario, de lo inverosímil, no se puede aceptar que, ante el primer interrogante, de por sí, respetuoso, conservando una estructura y cumpliendo los cánones del buen periodismo, el señor Risueño inicie su comportamiento despótico y lo conserve a lo largo de la misma. Las respuestas del estratega del Deportivo Pasto, no pueden estar supeditadas a su estado de ánimo. Seguiremos preguntando, analizando y opinando, porque esa es la esencia de nuestra profesión y nuestro compromiso con la audiencia.
- Finalmente, en comprensión del factor humano que debe primar en toda actividad social, solicitamos sean presentadas las respectivas excusas públicas por parte del técnico Jonathan Risueño a la afición, a las directivas del club, a sus dirigidos y principalmente a la prensa regional, que estaremos dispuestos a aceptarlas. Siempre el camino de la cordialidad y el reconocimiento de nuestras faltas, nos engrandece.