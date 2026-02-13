“Me sorprendieron”, Yerry Mina desmintió hasta a su propio técnico sobre una lesión crónica

Yerry Mina no fue titular en el más reciente del partido del Cagliari, y su entrenador, Fabio Pisacane, aseguró que el colombiano tenía una lesión crónica en su rodilla: “Tiene un problema de rodilla que lleva meses, tenemos que vivir día a día. Es crónico, no agudo, necesita ser controlado y monitoreado”.

No obstante, el futbolista colombiano dejó claro que está sano y le sorprendieron los rumores que surgieron.

Le puede interesar: Vuelve ‘El VBar’ todos los días: Diego Rueda adelantó la noticia que sorprendió a más de uno

Yerry Mina habló con Jaime Dinas sobre su situación y dejó claro que está listo para ser titular en el próximo partido del Cagliari, cuando se enfrentarán a Lecce el próximo lunes 16 de febrero.

El futbolista oriundo de Guachené aseguró que su ausencia en el anterior juego (contra la Roma) estuvo relacionado con un manejo de cargas. Según indicó, esta decisión la tomaron junto al staff y el propio director técnico:

“Estoy muy bien y listo para el próximo partido. Venía con una serie de partidos en Serie A, por lo que decidimos junto al staff y el entrenador que no jugara. Él se me acercó y me dijo que estuviera tranquilo en el partido contra la Roma y así fue”.

En ese orden de ideas, Mina no solamente dejó ver su sorpresa porque estuvieran diciendo que tenía una lesión crónica, sino que hizo énfasis en que está sano y no tiene ningun problema físico:

“ Me sorprendieron los rumores, pero yo estoy muy bien. Gracias a Dios tengo mis rodillas y músculos muy bien. Estoy disfrutando del Calcio y de mi familia”.

Finalmente, Yerry explicó que tuvo un pequeño inconveniente en su pantorilla, pero nada grave. Es más, dejó claro que quiere seguir jugando porque ha tenido una buena temporada, y seguramente, está ilusionado con disputar la Copa del Mundo:

“Contra Udinese no estuve por una molestia en la pantorrilla, pero fue una molestia de una semana. Espero continuar así como vengo porque es un año muy importante. Espero tener una sana carrera. Estoy con ganas, tranquilo y motivado porque venimos haciendo un buen papel y jugando bien”.