Iván Mejía pidió que el fútbol colombiano tome ejemplo de la decisión que tomaron en Brasil

Iván Mejía volvió a los medios de comunicación ‘más picante’ que nunca, y aunque su regreso fue para comentar los partidos de la Copa del Mundo, no perdió la oportunidad para hacerle una exigencia al fútbol colombiano relacionado con las apuestas.

Le puede interesar: “Tiene cosas de René”, Conozca al portero del fútbol colombiano que compararon con Higuita

En redes sociales, se dio a conocer la noticia que en el fútbol brasileño tomó la decisión de prohibir la publicidad de apuestas deportivas para evitar que se propague.

“En Brasil se prohibió la publicidad de apuestas deportivas y juegos de azar: la prohibición se aplica a la radio, la televisión, los periódicos, las revistas, las redes sociales, los patrocinios de clubes y las retransmisiones deportivas”.

Esa noticia llegó hasta Iván Mejía, quien no desconoció que el fútbol colombiano también ha sufrido bastante por cuenta de las apuestas, especialmente aquellas ilegales, de las cuales algunos futbolistas han participado.

‘Don Iván’ preguntó en sus redes sociales que para cuándo se aplicará en nuestro país que está invadido de este tipo de apuestas.

“Una ejemplar medida. Estamos invadidos de esos mensajes invitando al consumo de apuestas. Para cuando?”, escribió Iván Mejía en su cuenta de X.