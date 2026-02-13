“Pretende esconder la suciedad”, Iván Mejía sobre Carlos Zuluaga del que dijo es un directivo mediocre

Iván Mejía Álvarez, que está de regreso a los medios, no ocultó su inconformismo ante las recientes declaraciones de Carlos Mario Zuluaga, presidente de la Dimayor, del que sentenció es un ‘directivo mediocre que pretende esconder la suciedad del fútbol criollo’.

Esto, tras la entrevista concedida por el mandamás del FPC en donde, entre otras, señaló que, por cuestiones de seguridad, evitaban hacer públicos los audios del VAR, en un campeonato en donde abundan las decisiones dudosas del arbitraje.

Sobre esto, el periodista no se guardó una coma y dijo que es una “Lamentable decisión. Típica de un directivo mediocre que pretende esconder la suciedad del fútbol criollo. Esconder los testimonios solo contribuye a crear más desconcierto frente a fallos grotescos y que dejan muchas dudas”.

Sacar audios ‘es peligroso’, según Dimayor

“Pasar un audio después de que sucedió la jugada es tratar de buscar una justificación que de pronto no se tiene. Entonces pienso yo que los audios son privados, en el sentido de que son decisiones de seres humanos que se pueden equivocar. De pronto poner el audio es ir contra la persona directamente que de pronto se equivocó y esto es peligroso en un país como el nuestro. Eso hay que hacerlo con toda la responsabilidad que tenemos a nivel dirigencial, pero sí quiero decir que este año se ha hecho una gran inversión, se ha doblado la inversión, en capacitación para los jueces, así como también los beneficios para ellos.

Esperamos que cada día los errores humanos sean menores y si se dan, que sean de buena fe. Lo que no podemos aceptar es que haya mala fe en el arbitraje colombiano”, señaló previamente Zuluaga.

Muy a su estilo, Iván Mejía Álvarez dejó claro que tapar los errores arbitrales no ayuda nada a la transparencia del fútbol colombiano y por el contrario, solo hace ver como un directivo mediocre a Carlos Mario Zuluaga.