‘Viejo conocido’ trató de fichar a Daniel Cataño antes de Medellín: El futbolista explicó qué pasó

Daniel Cataño salió de Millonarios con rumbo a La Paz para defender los colores del Bolivar, uno de los equipos bolivianos más importantes que el año pasado participó en torneo internacional.

No obstante, por un padecimiento de su esposa, Cataño decidió devolverse y firmar con Independiente Medellín, aunque hubo otro equipo que también lo buscó.

En primer lugar, en una entrevista con Win Sports, Daniel Cataño reveló los verdaderos motivos por los cuales no continuó en Bolivia:

“Mi esposa, cuando estábamos en Bogotá y jugábamos en Millonarios, ella empezó a sufrir de vértigo. Se lo pudieron tratar, pero luego llegamos a La Paz y esto vuelve a aparecer un poco más fuerte, teniendo en cuenta la altura. Estábamos solos allá, y yo tengo dos niñas entonces yo había veces en que me iba a las concentraciones o para los para los viajes y me quedaba pensando que ella no se fuera a marear, que no fuera a tener un episodio de eso y ella pendiente de las niñas”.

Posteriormente, fue cuando confesó que Alberto Gamero ‘un viejo conocido’ que lo dirigió tanto en Deportes Tolima como en Millonarios, intentó contratarlo para Deportivo Cali, pero no se concretó por el dinero que se debía pagar a Bolívar para dejar salir al jugador:

“Luego se abre la posibilidad de ir al Deportivo Cali primero. De allá se comunicaron conmigo, yo no le vi ningún problema, pero había un contrato de por medio con Bolivar por dos años, ellos habían hecho una apuesta conmigo porque no me querían solo por seis meses. No era un tema fácil, entonces apareció Medellín”.

Finalmente, Cataño recordó que él no se quería ir del Medellín en su primera etapa y ahora está contento de regresar al ‘Poderoso’:

“Yo ya estuve acá, yo la primera vez que estuve en este equipo la verdad yo no me quería ir en ese momento, la verdad tuve una persona en ese momento que te digo que me asesoró mal y terminé yéndome del club en el último día que yo voy por mis papeles, yo hablé con Don RAúl y él me dijo que me quedara, entonces como que bueno me tuve que ir era el único año que yo había tenido la oportunidad de jugar en la ciudad porque yo siempre he estado lejos de mi familia, de mis padres. Pusimos nuestra parte, hablamos con Bolivar, el club quería que yo continuara, pero gracias a Dios se logró destrabar como el 15 de enero”.