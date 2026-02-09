Edwin Cetré estaría a escasas horas de ser nuevo futbolista de un multicampeón de Copa Libertadores

Boca Juniors intensificó sus gestiones en el mercado de pases con el objetivo de incorporar al extremo colombiano Edwin Cetré, actualmente en Estudiantes de La Plata, en lo que podría convertirse en uno de los movimientos más importantes del club durante la actual ventana de transferencias.

El interés por Cetré surge en medio de una necesidad concreta del plantel dirigido por Claudio Úbeda, que busca reforzar su ofensiva tras la lesión de Rodrigo Battaglia, circunstancia que habilitó un cupo extraordinario para incorporar jugadores. La dirigencia xeneize, encabezada por Juan Román Riquelme, presentó una oferta formal a Estudiantes en las últimas horas y ya negocia también con el Deportivo Independiente Medellín, club colombiano que posee parte de los derechos del futbolista.

Según trascendidos, Boca busca asegurar la totalidad del pase de Cetré, una operación que rondaría cifras cercanas a los seis millones de dólares si se consideran las negociaciones tanto con Estudiantes como con el club colombiano. La propuesta presentada al “Pincha” —dueño de la mitad de la ficha— y el entendimiento con Independiente de Medellín serían claves para cerrar un acuerdo definitivo.

La intención de Boca es avanzar con rapidez y confirmar al exjugador de Estudiantes como tercer refuerzo oficial de la temporada, luego de las llegadas de Santiago Ascacíbar y Ángel Romero. En ese sentido, dirigentes xeneizes confían en que los diálogos darán resultados positivos antes del cierre de la ventana de transferencias.

Cetré, de 28 años, se formó en el fútbol colombiano y llegó a Estudiantes con buenas referencias tras destacarse en torneos locales e internacionales. El atacante cafetero fue figura en el equipo platense campeón argentino la temporada pasada, y también mostró potencial en competencias continentales, lo que ha aumentado su valor en el mercado sudamericano.

El contexto del mercado actual ha favorecido a Boca para retomar el interés por Cetré. Hace semanas, el delantero estuvo cerca de fichar por Athletico Paranaense de Brasil, pero la operación se frustró por cuestiones médicas que impidieron que el acuerdo se concretara. Esa situación abrió el camino para que el club argentino reforzara su candidatura para ficharlo.

Aun así, hasta el momento no hay una confirmación oficial por parte de Boca Juniors o Estudiantes de La Plata sobre la finalización de la transferencia, ya que restan detalles contractuales y la aprobación de todas las partes involucradas. El entorno del jugador y los clubes mantienen cautela mientras trabajan en las últimas negociaciones.

Si todo se resuelve conforme a lo esperado por Boca, Edwin Cetré podría convertirse en una carta ofensiva clave para el equipo y sumarse a la lista de refuerzos que apuntan a fortalecer la temporada de uno de los clubes más importantes del fútbol argentino.