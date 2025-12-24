Jefferson Lerma rompió récord colombiano en la Premier League y se metió en la historia de la competencia

Jefferson Andrés Lerma Solís escribió una página histórica para el fútbol colombiano en Inglaterra al convertirse, el 23 de diciembre de 2025, en el primer futbolista colombiano en toda la historia que supera los 100 partidos oficiales con dos clubes distintos en el fútbol inglés. Este hito lo alcanzó con el Crystal Palace, club con el que disputó su partido número 100 en el duelo frente al Arsenal por los cuartos de final de la Carabao Cup (Copa de la Liga Inglesa).

Lerma ha sido un pilar en la Premier League desde su llegada a Inglaterra. Su camino en la élite del fútbol inglés comenzó en AFC Bournemouth, equipo al que se unió en agosto de 2018 procedente del Levante (España). Con los “Cherries”, el colombiano llegó a 100 apariciones en la Premier League, donde demostró no solo consistencia defensiva, sino también capacidad para aportar en ataque. Según estadísticas oficiales, Lerma disputó exactamente 100 partidos con Bournemouth en la Premier League, en los que anotó 8 goles y brindó 2 asistencias durante su estancia en el club antes de marcharse.

Posteriormente, el 1 de julio de 2023, Lerma se unió al Crystal Palace en un traspaso que reforzó el mediocampo londinense y continuó su carrera en la misma competición. Con el Palace, tras dos temporadas y media, llegó al centenario de partidos oficiales con el club (100 encuentros) entre todas las competiciones, incluyendo Premier League, FA Cup, Carabao Cup y otros torneos, lo que lo consolida como uno de los referentes del equipo.

Lo más curioso y significativo no es solo la cifra de partidos, sino que estos 100 con Crystal Palace se suman a los 184 juegos totales que acumuló con Bournemouth en Inglaterra, lo que eleva su marca general en el fútbol inglés a 284 apariciones oficiales, reforzando su status de jugador extremadamente consistente en una de las ligas más exigentes del mundo.

Durante su centenario con el Crystal Palace, Lerma ha participado en 6 goles (1 gol y 5 asistencias), según los registros del club. Este dato resalta que, aunque su labor principal sea la recuperación y el equilibrio en el medio campo, también ha sabido aportar ofensivamente cuando el equipo lo ha requerido.

Además, su disciplina y regularidad quedaron de manifiesto: en esos 100 partidos con el Palace, solo recibió 22 amonestaciones y nunca fue expulsado, un dato importante para un mediocampista cuya labor se centra en el choque, la intensidad y la contención.

La etapa de Lerma en el Palace también ha tenido momentos memorables más allá de la estadística pura. Formó parte de la plantilla que consiguió títulos importantes, como la FA Cup de Inglaterra 2025, donde el Crystal Palace se coronó campeón frente al Manchester City, y el Community Shield 2025 ante el Liverpool, ambos logros históricos para un club que tradicionalmente ha sido considerado modesto dentro del fútbol inglés.

Que un jugador como Lerma, con un estilo de juego sobrio, físicamente exigente y tácticamente disciplinado, haya logrado disputar 100 partidos con dos clubes diferentes dentro de la Premier League, habla de su regularidad, adaptabilidad y profesionalismo. No es común que futbolistas extranjeros mantengan un nivel tan alto durante tantos años en Inglaterra, considerando la exigencia física y competitiva de la liga.

Este hito lo coloca no solo entre los colombianos más destacados en la historia de la Premier League, sino también como ejemplo de longevidad y rendimiento constante fuera de su país natal.