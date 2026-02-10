“Le quitaron la comida a la gente de la boca”: Petro acusa a los políticos sobre la grave situación en Córdoba

Durante el Consejo de Ministros que encabezó el jefe de Estado en Montería, donde se analizó la emergencia por lluvias que afecta al país, aseguró que “muchos alcaldes están usando las ayudas nuestras, diciendo que la ponen los políticos, ahí están los nombres, que están en campaña, y diciendo que, entonces, la ayuda es de ellos y que voten por ellos. La plata la estamos poniendo nosotros, la comida la estamos poniendo nosotros”.

Por esta razón, el presidente Gustavo Petro calificó estos hechos como una “sinvergüenzura electoral” y afirmó: “Están cogiendo el dinero público para hacer campaña, comprando votos. No son todos los políticos, pero sí varios, que conocemos muy bien aquí, de antaño”.

Durante su intervención ante el gabinete, el mandatario dijo que muchos de estos políticos, que se encuentran en campaña, han cuestionado al Gobierno por solicitarle a la Corte Constitucional que levante la suspensión del decreto de Emergencia Económica y Social.

En este sentido, recordó que los congresistas de los partidos políticos con asiento en el Congreso y que cuestionan la solicitud del Gobierno a la Corte Constitucional dijeron, en su momento, que “hundían la ley de financiamiento”.

Por esta razón, preguntó: “¿Y ahora qué le van a decir al pueblo? ¿Que son los salvadores? Los mismos que cogen los alcaldes de aquí, cogen nuestra plata, a decirle a la gente que la comida que están entregando solo es entregada por ellos”.

“¡Le quitaron la comida de la gente de la boca!”, sentenció, al acusar que “son coautores del asesinato de las personas que han muerto por la inundación y la pérdida enorme en bienes de ricos y, sobre todo, de pobres, como estamos viendo; campesinos y gente de esta ciudad, porque es urbana y rural, y en la ciudad es peor, porque más gente vive junta”.