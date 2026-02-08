Jhon Viáfara recibió muchos mensajes de bienvenida por cuenta de varias glorias del fútbol colombiano

Jhon Viáfara acabó de recuperar su libertad luego de siete años en prisión (uno en Colombia y seis en Estados Unidos), gracias a su buen comportamiento que le permitió una reducción de su pena.

Al respecto, los comentarios no se hicieron esperar y muchos exfutbolistas le dieron la bienvenida.

La primera persona que reaccionó al regreso de Jhon Viáfara a la libertad fue Jaime Dinas, histórico periodista, quien utilizó sus redes sociales para publicar una foto junto al exfutbolista:

“HOY es un Día Diferente, Único e Inigualable, además de especial, al reencontrarme con Jhon Eduis Viáfara Mina, Campeón de Copa Libertadores con Once Caldas y Campeón 2000 con América de Cali. Ex Selección Colombia e internacional en Europa. TQM+ mi Jhon Eduis y bienvenido a casa …”.

Sin embargo, no fue el único que reaccionó al regreso de Jhon Viáfara, pues el exfutbolista también se reencontró con otro exjugador, que fue Carlos Bejarano, quien no dudó en compartir una fotografía en su cuenta de Instagram, agradeciendo a Dios por reencontrarse con su amigo:

“Dios y la vida nos regalan momentos tan únicos, especiales y maravillosos que hay q celebrarlos , hoy es uno de ellos 🙏🏼 Bienvenido a casa hermano ❤️❤️”, escribió Carlos Bejarano en sus redes sociales.

En dicha publicación hubo varias respuestas, entre ellas, de Róbinson Zapata, Alexis García o Martín ‘El Toro’ Arzuaga, que a continuación le presentamos:

“Bienvenido, Jhon, bacano que estes en casa. 🙌”, Róbinson Zapata.

“Qué alegría, crack!!! Cuídate, disfruta, crece!!!! Un abrazo, de corazón“, Alexis García.

“Jhon bienvenido a la libertad amigo, eres un gran ser humano, te equivocaste y pagaste, que mi Dios te guíe y te cuide. Las segundas oportunidades si existen”, Martín ‘Toro’ Arzuaga.