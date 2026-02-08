Insólito momento en clásico de Argentina: Un hincha le mandó un golpe a futbolista colombiano

Diego Herazo vivió un tenso momento durante el clásico de Huracán vs San Lorenzo, pues un hincha del ‘Globo’ intentó golpear al delantero colombiano, mientras que escupieron a otro futbolista de El Ciclón.

En los minutos previos al inicio del clásico Porteño, los hinchas del Huracán quedaron muy cerca de los futbolistas de San Lorenzo, así que aprovecharon para propinarle un un escupitajo a José Devecchi, arquero suplente del ‘El Ciclón’ y un intento de golpe a Diego Herazo, el delantero colombiano.

Los hinchas del ‘Globo’ insultaron a los jugadores de su clásico rival, a más no poder, entre el final del calentamiento y su camino al vestuario a recibir las últimas indicaciones del entrenador.

En primer lugar, un joven hincha se aproximó a la baranda para lanzar un escupitajo contra el arquero suplente, pero como si eso fuera poco, después intentaron golpear a Diego Herazo, aunque afortunadamente no alcanzaron a contactarlo.

Afortunadamente, la situación, aunque fue muy tensa, no pasó a mayores y el clásico inició a la hora estimada, sin sanciones para la hinchada de Huracán ni problemas por cuenta de los futbolistas.

Vale la pena resaltar que Diego Herazo fue suplente en el clásico Porteño y a continuación le presentamos el video de la situación: