“Me la ocultaron”, Chicho Arango reveló que pudo ir a la Premier League en lugar de Atlético Nacional

Cristian ‘Chicho’ Arango es uno de los fichajes más importantes de Atlético Nacional para el 2026, pero no sólo el club ‘Verdolaga’, sino también del fútbol colombiano en general.

De hecho, el delantero confesó que antes de firmar con Atlético Nacional, tuvo una oferta de la Premier League.

Le puede interesar: Luego de 7 años en prisión, Jhon Viáfara recobró su libertad y se reencontró con famoso periodista

Resulta que ‘Chicho’ Arango concedió una entrevista en ESPN, donde señaló que hubo una oferta de un equipo de la Premier League, y aunque no reveló el nombre, señaló que era un club de media tabla para abajo.

Aun así, el futbolista contó que le parecía una buena oportunidad para su carrera, y el problema fue que no le revelaron que existía dicha propuesta, pues, al parecer no había mucho dinero de por medio:

“Sí, tuve incluso una propuesta que me ocultaron para la Premier League y me la ocultaron y no me la hicieron saber, creo que era muy poco dinero para el fichaje, entonces no me la dijeron. No recuerdo el nombre del equipo en este momento, era de media tabla hacia abajo, pero era una gran oportunidad también, entonces me molesté un poco cuando me mostraron la propuesta que habían enviado y que no me la habían mostrado el club”.

De esta manera, Arango tuvo claro que Atlético Nacional era el lugar donde siempre había querido estar, desde niño, por ser el equipo de sus amores, por lo cual, reveló que hizo un esfuerzo económico importante con tal de tener la oportunidad de defender la camiseta de Atlético Nacional:

“Yo creo que lo importante es ser feliz, ya como se dice en temas de dinero es importante, eso sí, pero llegas a una edad donde en realidad quieres ser feliz, en realidad quieres disfrutar las cosas y yo creo que mi familia me apoyó en la decisión para poder vivir este lindo sueño. Es un esfuerzo más que todo familiar, queríamos vivir el sueño y todo se dio gracias a Dios, creo que el universo conspiró a favor de nosotros para que estas oportunidades se dieran. Y sí, en cuanto a lo monetario, sí, son esfuerzos que se hacen, pero yo creo que un esfuerzo monetario vale la pena para vivir el sueño que uno siempre ha querido vivir”.