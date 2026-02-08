Luego de 7 años en prisión, Jhon Viáfara recobró su libertad y se reencontró con famoso periodista

Jhon Viáfara fue uno de los futbolistas más importantes del Once Caldas en la consecución del mítico título de la Copa Libertadores 2004 (anotando un gol en la final). También llegó a hacer parte de la Selección Colombia, campeón con América de Cali e importante en Deportivo Cali y Junior de Barranquilla. En Europa jugó para Portsmouth y Southampton de Inglaterra y la Real Sociedad de España.

No obstante, en marzo del 2019, Viáfara fue detenido, señalado por el delito federal de tráfico de narcóticos, y, un año después, fue declarado culpable. De esta manera, cumplió un año en prisión de Colombia y seis más en Estados Unidos.

Ahora, siete años después, el exfutbolista recobró su libertad y se reencontró con Jaime Dinas, quien estaba dichoso de verlo nuevamente.

Jhon Viáfara recobró su libertad:

Este sábado 7 de febrero de 2026 llegaron buenas noticias para Jhon Viáfara, su familia y amigos: Gracias a su buen comportamiento, no tuvo que pagar los 12 años de sentencia, que fueron reducidos a siete.

Informan que el colombiano de 47 años, ya le había comunicado a su familia que estaba próximo a quedar en libertad gracias a su buen comportamiento y la noticia no se hizo esperar.

Una de las primeras personas que Viáfara vio tras salir del centro de reclusión, fue el periodista Jaime Dinas, quien compartió una fotografía en sus redes sociales junto al exfutbolista, dándole la bienvenida de vuelta a casa a Jhon Viáfara.

“HOY es un Día Diferente, Único e Inigualable, además de especial, al reencontrarme con Jhon Eduis Viáfara Mina, Campeón de Copa Libertadores con Once Caldas y Campeón 2000 con América de Cali. Ex Selección Colombia e internacional en Europa. TQM+ mi Jhon Eduis y bienvenido a casa …”.