“Era su sueño”, Chicho Arango no se olvidó de su abuelita tras llegar a Atlético Nacional

Atlético Nacional ya hizo oficial la contratación de Cristian ‘Chicho’ Arango, quien es hincha del club y finalmente cumplió su sueño.

Pero la felicidad no solamente fue para el futbolista, pues su familia también se emocionó mucho con la noticia, especialmente su abuela, que no podía creerlo.

En sus primeras declaraciones como futbolista de Atlético Nacional, Arango habló sobre el momento en que le contó la noticia a su familia y la más feliz fue su abuela.

Según reveló el ‘Chicho’, su abuela no podía creer que se cumplió su sueño y su primera reacción fue reírse, pero después cuando notó que era en serio, se puso a llorar de la felicidad.

“Mi abuela no se lo esperaba y cuando le conté, no creía, se echaba a reír. Pero después vio la seriedad en que se lo dije y hubo lágrimas, era su sueño y el de mi familia. Era algo que queríamos, anhelábamos y hay que tomar con mucha responsabilidad”.

Pero Chicho Arango no se quiere conformar únicamente sabiendo que pudo jugar en el equipo de sus amores, sino que llegó a hacer historia y salir campeón, por eso quiere responder a la euforia de los hinchas con goles y aportándole al equipo para cumplir tanto su sueño como el de todos los hinchas:

“Por eso la decisión de venir. Todos los que venimos a Nacional queremos hacer historia y ser campeones con esta camiseta. Ahora hay que pasar la página de tanta película y ratificarlo en la cancha, es lo que anhelo. Con la ayuda de mis compañeros y el recibimiento que he tenido, podré aprovechar cada día al máximo, tanto en entrenamientos como en el terreno de juego”.