Luis Díaz nominado por partida doble en la Bundesliga al gol del año

Nadie puede negar que la llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich de Alemania fue un completo acierto, y aunque muchas personas consideraban que no era buena idea que saliera del Liverpool, el tiempo le dio la razón.

En su primera temporada, no solamente ya fue campeón, sino que además, está nominado por partida doble al mejor gol del año en la Bundesliga.

El 2025 para Luis Díaz ha sido uno de los mejores de su carrera, no solamente demostró todo su talento en el fútbol de Alemania, como uno de los jugadores más importantes del Bayern Múnich, sino que ya se proclamó campeón y está nominado a quedarse con un importante premio.

‘Luchito’ marcó dos goles que encantaron en Alemania y fueron nominados para llevarse el premio como el más bonito de todo el 2025.

Luis Díaz nominado al gol del año:

La primera anotación que fue nominada para llevarse el premio al mejor gol que se anotó en 2025 por cuenta de Luis Díaz sucedió el pasado 22 de agosto, cuando Bayern Múnich aplastó 6-0 a Leipzig en el debut del colombiano en la Bundesliga.

‘Luchito’ recibió un pase de taco en el área por cuenta de Serge Gnabry, se acomodó y definió a la parte superior del arco, dejando sin posibilidades al arquero rival:

El segundo tanto de Luis Díaz que está nominado a llevarse el premio del gol del año en la Bundesliga, sucedió el 8 de noviembre, cuando Bayern Múnich empató a dos goles con Unión Berlín.

En aquel partido, el guajiro hizo una parea, ganó en la línea final, se arrastró con máximo esfuerzo para evitar que el balón se fuera y definió al ángulo con increíble técnica.

A continuación le presentamos la anotación de Luis Díaz, en caso que no la recuerde.