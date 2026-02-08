Terrible susto en Brasil: Futbolista se desmayó, convulsionó en pleno partido y se lo llevaron en ambulancia

Terrible susto se vivió durante un partido del Flamengo porque Alexandre se desmayó en los primeros minutos y los futbolistas de ambos equipos corrieron para auxiliarlo.

Se desconoce el estado de salud de Alexandre, pero afortunadamente la atención fue muy rápida y su equipo no tuvo ningún problema en imponerse 7-1 al Sampaio Correa

Flamengo se enfrentaba a Sampaio Correa por la fecha 6 del grupo A del Campeonato Carioca y uno de sus futbolistas titulares fue Alexandre, quien seguramente no se imaginaba el susto tan tremendo que se iba a llevar.

El jugador cayó tendido en la mitad de la cancha, entonces tanto futbolistas como árbitros corrieron a auxiliarlo, mientras los médicos ingresaban a la cancha para atenderlo.

Los gestos de desesperación de los futbolistas dejaron en evidencia la tensión que se vivió alrededor de 20 minutos. Para ser más específicos, el partido se detuvo al minuto 8 y se reanudó al minuto 27.

Rápidamente, al jugador lo subieron a la camilla y se lo llevaron en ambulancia para atenderlo.

Le deseamos una pronta recuperación a Alexandre y seguimos atentos al parte oficial del equipo: