“No fue justo conmigo, me mostraron como un delincuente”, Jhon Viáfara

El 1 de julio de 2004, Jhon Viáfara entró en la historia del Once Caldas y del fútbol colombiano al anotar el gol que le daba, de manera parcial, la victoria al ‘Blanco Blanco’ sobre el Boca Juniors en la final de la Copa Libertadores.

Ahora, el exfutbolista que se quedó con ese título ante el ‘xeneize’ y que luego se fue al balompié del exterior, se encuentra en una cárcel de Georgia (Estados Unidos) pagando una pena de 12 años por vínculos con el narcotráfico.

El vallecaucano habló con el diario ‘LA PATRIA’ de Manizales y describió cómo ha sido su experiencia privado de la libertad y señaló que no fue justo lo que hicieron con él, ya que lo mostraron como un delincuente.

Me hicieron un montaje, me mostraron como un delincuente y mostraron riquezas que no tenía. Dijeron que la plata estaba en paraísos fiscales y eso nunca se pudo demostrar; me relacionaron con gente que nunca conocí.

Nunca sentí apoyo y utilizaron mi imagen como un trofeo para mostrarme como resultado de la lucha contra el narcotráfico: es muy distinto cuando te equivocas y no sabes que estás equivocado.

— Jhon Viáfara