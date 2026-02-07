“Me respeta”, DT del Pasto se desató contra los periodistas y hasta pidió sacar a uno de la rueda de prensa

Momentos de tensión se vivieron en el estadio Departamental La Libertad, luego de que Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga empataran sin goles en la quinta fecha de todos contra todos de la liga BetPlay 2026-1.

Resulta que al técnico del cuadro ‘Volcánico’, Jhonatan Risueño, no le gustó ni poquito que le cuestionaran sus decisiones, entonces terminó agarrado con los periodistas en la rueda de prensa, al punto que hasta pidió que sacaran a uno de ellos para continuar.

El técnico del Deportivo Pasto no se aguantó las preguntas de los periodistas que cuestionaron sus métodos, así que los trató de irrespetuosos y aseguró que si volvía a hablar, no continuaba la rueda de prensa:

“Usted me respeta, igual que yo a usted, y me deja contestar la pregunta, que encima no tiene ni educación y lo acaba de demostrar. Si usted vuelve a hablar, la rueda de prensa no continúa. ¿O quiere también hacer daño a todos los compañeros, igual que a mí?. Usted para opinar tiene sus programas y es un profesional, pero acá viene a preguntar y no a opinar”.

Adicionalmente, Risueño defendió a Jonathan Perlaza, quien recientemente llegó al club, y aseguró que si los periodistas tienen trabajo, es gracias a él:

“Miren la situación tan maluca que han provocado con Jonathan (Perlaza), que ustedes realmente deberían de aplaudir por donde pasa ese chico en vez de criticarlo. Si ustedes tienen trabajo, indirectamente gracias a él.”

Finalmente, pidió que sacaran al periodista de la rueda de prensa señalando que tenía un problema por no querer entender cómo funciona el fútbol colombiano.

“Le estoy diciendo que su trabajo tiene patrocinadores, gracias a los patrocinadores, ustedes pueden trabajar. Entonces, indirectamente, todos los puestos de trabajo: jugadores, periodistas, el que viene a acomodar la cancha, es gracias a que hay un equipo de primera división aquí. Si usted no lo quiere entender es que usted tiene un problema.”

“¿Lo pueden sacar de la rueda de prensa? No podemos trabajar. ¿Hay un responsable que pueda llamar a alguien de seguridad para que lo saque? No respeta el turno de preguntar, hay que sacarlo".