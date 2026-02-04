“No fue un acuerdo, fue una prohibición”, Méndez sobre aplazamiento de partidos en El Campín

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, no fue muy optimista sobre el plan para la recuperación de la grama del Campín, que estará en reposo por unos 20 días y dijo que duda mucho de que mejore, además, señaló que la decisión de no jugar allí los próximos partidos del FPC fue una prohibición de la Dimayor.

Todo esto derivado de las quejas que se ha tenido por la administración del escenario deportivo por parte de Sencia, que tiene programado un nuevo concierto para el próximo 28 de febrero en el estadio Nemesio Camacho El Campín, pese al estado del gramado.

Al respecto, en entrevista con el canal Win Sports, el dirigente dijo que “El tratamiento que le van a hacer a la grama no nos lo han comentado y la verdad es que en 20 días no creo que se recupere la cancha, porque es que el drenaje esta dañado y por la forma en la que llueve, yo no creo que la cancha suelte", señaló.

Esto sumado a que “Con el próximo concierto, la grama va a sufrir un deterioro muy similar y vamos a tener problemas el día 29, nuevamente”.

El daño del drenaje que advierte Méndez haría que sin importar el reposo, cada que llueva con intensidad se presenten charcos sobre el gramado.

Al respecto del aplazamiento de juegos, contó que “La Dimayor casi que nos notificó de que no permitía el uso de la cancha y nosotros aceptamos a sabiendas de lo que se veía y lo de que los jugadores nos han comentado por el riesgo a su salud. Por eso, no podíamos y no teníamos argumentos para refutarle a la Dimayor la prohibición de jugar”.

“Es que esto no fue un acuerdo, fue una prohibición de jugar porque la cancha no reunía los requisitos”, añadió.

Eduardo Méndez no es muy optimista sobre una recuperación pronta del gramado del Campín y apunta a que con el drenaje dañado el proceso será largo.