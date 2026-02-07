“Estamos de moda”, Iván Mejía se subió al bus de Iván Cepeda e Iván Ramiro Córdoba

Iván Mejía aprovechó la presentación de su regreso a los medios de comunicación para echarse flores a él mismo, además de a otro par de ‘Ivanes’, Iván Ramiro Córdoba e Iván Cepeda, asegurando que es un nombre de moda.

Todo se dio este viernes en el anuncio que se hizo en la Radio Nacional de Colombia en donde él será el comentarista principal en donde estará acompañado por Gustavo ‘Tato’ Sanint como narrador.

Allí soltó una frase que hace mucho eco: “Los ‘Ivanes’ estamos de moda: Iván Ramiro Córdoba a la Federación, Iván Cepeda a la presidencia e Iván Mejía a Radio Nacional”.

Esto, ante las versiones de que Iván Ramiro Córdoba busca llegar a la dirigencia en la Federación Colombiana de Fútbol y también por la candidatura de Iván Cepeda a la presidencia de Colombia.

El regreso de Iván Mejía

Pese a que en varias ocasiones le habían hecho distintos ofrecimientos para varios proyectos, él siempre fue enfático en que su retiro era definitivo, el pasado domingo dio un timonazo y soltó que tenía ganas de volver a comentar fútbol.

Posterior a eso, había soltado otra perlita, recibiendo sugerencias sobre quién debería ser su compañero para su último baile: “¿Que tal 20 partidos del Mundial, incluyendo los de la selección? ¿A quién invito a este último baile?”.

Temprano, este miércoles, soltó que ya hay dupla de transmisión, además de frecuencia lista para comentar de nuevo: “Ya tengo el compañero para transmitir partidos del Mundial, incluida la selección. Y también las frecuencias por donde lo haremos. Muy pronto el anuncio oficial. Gracias por la bienvenida”, señaló puntualmente.

Solo faltaba saber con quién estaría y finalmente se conoció que Mejía estará en las 53 frecuencias de la Radio Nacional, que cuenta con los derechos del Mundial 2026 y también se supo que su compañero será su narrador de muchos años, Gustavo ‘Tato’ Sanint.

La mesa está servida y los invitados listos: el regreso de Iván Mejía a los medios será en La Radio Nacional en donde estará junto a Gustavo ‘Tato’ Saninten el Mundial de 2026.