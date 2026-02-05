Michael Rangel sueña con regresar al América y habló con Marcela Gómez, pese a que “no está en su mejor nivel”

América de Cali ha hecho un esfuerzo por contratar a algún delantero. Lo intentaron con Leo Castro, Luciano Pons o Steven ‘Titi’ Rodríguez, pero con ninguno lo consiguieron.

Aun así, parece que no se van a rendir y una de las opciones es Michael Rangel, quien no solamente se ofreció, sino que sueña con regresar al equipo donde supo ser campeón.

Le puede interesar: “Es inaceptable”, David González no se puso con rodeos tras la expulsión de Nicolás Hernández

Rangel habló con ‘América en la Red’, donde confesó que ha estado en contacto con Marcela Gómez, la presidente del América de Cali, a quien le mostró su total disposición para volver al cuadro ‘Escarlata’.

El delantero de 34 años confesó que no está en su mejor nivel, pero aseguró que si le dan la oportunidad, va a trabajar de la mejor manera para aportarle al equipo:

“He intentado por muchos medios ir al América de Cali, siempre lo he manifestado. En este momento me siento fuerte y bien, aunque no es el mejor presente futbolístico mío, hay que ser realistas. Pero sé que me pongo esa camiseta y vuelvo a sentir lo mismo que sentí cuando me la puse por primera vez. Cuando llegué al América en 2019 tampoco tenía un buen presente, pero gracias a Dios me fue muy bien".

Sin embargo, reveló Rangel, que Marcela Gómez fue muy sincera al señalar que no es el único delantero que está en carpeta del América, por lo cual, le pidió tiempo para analizar la decisión.

“A ella le manifesté que yo quería ir al América, quería estar ahí y no sé cómo veían ellos las posibilidades para estar yo en el equipo, porque era algo que quería hacer porque me nacía y sabía que si iba, entonces iba a rendir. Ella me dice que sí estoy en carpeta, que obviamente hay más delanteros, entonces tenían que pasarlo a comité para revisarlo y tomar una decisión. Me dijo que me iba contando en el transcurso de los días, pero creo que nada, porque no me ha llegado alguna notificación. Lo hablamos muy serio y respetuosamente, ella fue demasiado amable al ponerme las cosas claras”.

Aún así, Rangel piensa que seguramente no lo van a llamar porque ya han pasado varios días y hasta ahora no se han puesto en contacto con él:

“Todavía estamos a la espera, me encuentro sin club y con ganas de volver. Esperar a ver si puede ser mañana, esta noche o algún día lo puedan llamar a uno para volver al América”.