“Es inaceptable”, David González no se puso con rodeos tras la expulsión de Nicolás Hernández

América de Cali perdió 1-2 en su visita a Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot: Milton Casco anotó el primer tanto para el cuadro ‘Verdolaga’, y aunque Dylan Borrero empató de inmediato, en el segundo tiempo, Juan Manuel Rengifo decretó la ventaja definitiva para los locales.

El cuadro ‘Escarlata’ no pudo reaccionar de la mejor manera luego de que Nicolás Hernández fuera expulsado, hecho que desató la furia de David González.

Durante la rueda de prensa, David González dejó claro que no pueden seguir recibiendo tarjetas rojas, sin importar si a la final, esa expulsión es determinante en el resultado o no:

“Tener tres jugadores expulsados en cuatro fechas, por más que las dos primeras expulsiones, de pronto no se sintieron tanto; la de (Darwin) Machís, porque ya estábamos con tres goles de ventaja, y la de Josen (Escobar), porque fue en tiempo de reposición. Hoy ya es una expulsión que la sentimos más, que nos condicionó demasiado, sobre todo jugando contra rivales con los que estamos llamados a pelear por el título, eso siempre va a costar”.

De igual manera, el técnico del América señaló que el equipo no pudo estar cómodo en gran parte del segundo tiempo y fue enfático en que los planes cambiaron cuando Nicolás Hernández se fue expulsado:

“En el segundo tiempo arrancamos un poco imprecisos, perdimos un par o más que un par, tres o cuatro balones en zonas que cuando se empieza a perder ya se empieza a generar ese poquito, como de desconfianza de que no está saliendo esto y justo ahí es cuando viene la gran desconcentración y la virtud también del segundo gol de Nacional en ese balón parado. Ahí ya como que cambia demasiado el plan, nunca estuvimos cómodos y después la expulsión terminó de hacer que el segundo tiempo nunca estuviera de nuestro lado. Me quedo con ese primer tiempo donde pusimos condiciones contra un gran rival, en una plaza difícil, y eso lo que tenemos que continuar haciendo”.