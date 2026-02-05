Atención, Ómar Pérez, ídolo de Santa Fe, sufrió un infarto: Revelan detalles de su estado de salud

Un terrible susto vivió la familia de Ómar Sebastián Pérez, uno de los máximos ídolos de Santa Fe, cuando el exfutbolista presentó un fuerte dolor en el pecho que los médicos revelaron que se trató de un infarto.

A través de un comunicado de OP10, dieron a conocer que Ómar Pérez fue trasladado con urgencia a la Clínica Marly el pasado miércoles 4 de febrero.

Al argentino, afortunadamente, lo atendieron de inmediato y estabilizaron su estado de salud. Por los próximos días, Ómar Pérez seguirá hospitalizado y bajo observación, siguiendo las recomendaciones médicas.

A continuación le presentamos el comunicado:

“Estimada Familia OP10: Por medio de la presente, queremos informarles una situación importante relacionada con la salud del señor Omar Sebastián Pérez, fundador y creador de nuestra academia y restaurante. En el día de ayer, el señor Pérez acudió de urgencia a la Clínica Marly debido a un fuerte dolor en el pecho. Tras los estudios correspondientes, los médicos determinaron que se trataba de un infarto. Afortunadamente, la atención fue inmediata y se le realizó la colocación de un stent, procedimiento que permitió estabilizar su condición de manera oportuna. De acuerdo con las recomendaciones médicas, permanecerá en observación durante los próximos cinco días en la misma institución, recibiendo el control y seguimiento necesarios. Nos complace informarles que, gracias a la rápida intervención y al tratamiento aplicado, su estado de salud es estable y con buen pronóstico. Agradecemos a todos por mantener la calma y por el apoyo que sabemos brindarán durante este periodo. Les pedimos continuar desempeñando sus funciones con el compromiso y la responsabilidad que caracterizan a nuestro equipo, asegurando así el normal funcionamiento de nuestras actividades. Cualquier actualización relevante será comunicada oportunamente”.