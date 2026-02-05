“Acabar con ese antro”, Iván Mejía sobre el CNE, tras fallo contra Iván Cepeda

El Iván Mejía más inclinado a lo político anda activo en los últimos tiempos -luego de su salida de los medios de comunicación (algo que cambió recientemente)- y en esta ocasión apuntó contra el CNE (Consejo Nacional Electoral), tras el fallo contra Iván Cepeda; también habló de limpiar las cortes de ‘mafistrados’ y hacerle cirugías a las IAS.

Su salida se dio luego de que el CNE le negará al candidato Cepeda su participación en la consulta presidencial de marzo, del denominado Frente por la Vida.

Esto ha generado diverso tipo de reacciones, entre ellos del periodista deportivo que, sacó su lado más electoral y pidió a la gente que la solución a esos males es una gran votación en favor de ciertos partidos para poder depurar las instituciones en cuestión.

Vea acá: Revelado el medio y el compañero para el regreso de Iván Mejía: se revive una dupla de años

“Para poder acabar con ese antro CNE, limpiar las cortes de mafistrados torcidos, hacerle cirugías a las IAS, hay que votar por cámara y senado por el Pacto. Sin una gran votación que aseguren las reformas y la Constituyente no se hace nada”, señaló el periodista.

Iván Mejía dejó clara su postura y apunta a una Constituyente para reformar muchas cuestiones en el país, entre ellas instituciones como el CNE y las altas cortes.