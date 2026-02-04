Iván Mejía anunció que ya tiene compañero y frecuencias para su regreso

Iván Mejía Álvarez, pese a estar haciendo uso de su buen retiro hace algunos años, sigue como uno de los periodistas deportivos más queridos por los aficionados colombianos y él aprovechó para ilusionarlos desde hace algunos días y ya hizo oficial que volverá a comentar, anunciando que ya tiene listo su compañero.

Pese a que en varias ocasiones le habían hecho distintos ofrecimientos para varios proyectos, él siempre ha fue enfático en que su retiro era definitivo, el pasado domingo dio un timonazo y soltó que tenía ganas de volver a comentar fútbol.

Posterior a eso, había soltado otra perlita, recibiendo sugerencias sobre quién debería ser su compañero para su último baile: “¿Que tal 20 partidos del Mundial, incluyendo los de la selección? ¿A quién invito a este último baile?”.

Ahora, este miércoles, soltó que ya hay dupla de transmisión, además de frecuencia lista para comentar de nuevo: “Ya tengo el compañero para transmitir partidos del Mundial, incluida la selección. Y también las frecuencias por donde lo haremos. Muy pronto el anuncio oficial. Gracias por la bienvenida”, señaló puntualmente.

Es un hecho el regreso de Iván Mejía que estará comentando en el Mundial de 2026 y ya él mismo dio pistas que serán 20 partidos en los que estará, incluyendo los de la Selección Colombia. Falta saber con quién estará y qué medio se anotó dicho golazo.