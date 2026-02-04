Revelado el medio y el compañero para el regreso de Iván Mejía: se revive una dupla de años

Es un hecho, Iván Mejía Álvarez, sale de su retiro del que gozaba hace algunos años, el mismo que no dejó que se mantuviera como uno de los periodistas deportivos más queridos por los aficionados colombianos, y ya hizo oficial que volverá a comentar e incluso se reveló el medio en el que estará, además de su compañero.

Pese a que en varias ocasiones le habían hecho distintos ofrecimientos para varios proyectos, él siempre fue enfático en que su retiro era definitivo, el pasado domingo dio un timonazo y soltó que tenía ganas de volver a comentar fútbol.

Posterior a eso, había soltado otra perlita, recibiendo sugerencias sobre quién debería ser su compañero para su último baile: “¿Que tal 20 partidos del Mundial, incluyendo los de la selección? ¿A quién invito a este último baile?”.

Temprano, este miércoles, soltó que ya hay dupla de transmisión, además de frecuencia lista para comentar de nuevo: “Ya tengo el compañero para transmitir partidos del Mundial, incluida la selección. Y también las frecuencias por donde lo haremos. Muy pronto el anuncio oficial. Gracias por la bienvenida”, señaló puntualmente.

Solo faltaba saber con quién estaría y con qué medio, algo que también ya se hizo público, de acuerdo con lo que le señaló él mismo al diario El Tiempo.

Finalmente, Mejía estará en las 53 frecuencias de la Radio Nacional, que cuenta con los derechos del Mundial 2026 y también se supo que su compañero será su narrador de muchos años, Gustavo ‘Tato’ Sanint.

“En un diálogo con este medio, Iván Mejía confirmó que estará junto con Gustavo ‘Tato’ Sanint en la Radio Nacional, que cubrirá la Copa del Mundo que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá desde el próximo junio”, señaló el citado medio.

La mesa está servida y los invitados listos: el regreso de Iván Mejía a los medios será en La Radio Nacional en donde estará junto a Gustavo ‘Tato’ Sanint en el Mundial de 2026.