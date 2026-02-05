A rey muerto rey puesto: Cúcuta anunció a su nuevo DT y es un ‘viejo conocido’ de Millonarios

Richard Páez es un director técnico venezolano que muchos hinchas de Millonarios recuerdan con cariño por el título que consiguió de la Copa Colombia en 2011.

Resulta que, catorce años después, Páez regresará al fútbol colombiano, ahora de la mano del Cúcuta Deportivo.

Cúcuta Deportivo despidió a Nelson Florez tras solo 4 partidos:

Tan solo cuatro partidos tuvo la oportunidad de dirigir Nelson ‘Rolo’ Florez de la Liga BetPlay 2026-1, pues los directivos decidieron finalizar su contrato por los malos resultados (dos empates y dos derrotas).

Vale la pena recordar que Cúcuta despidió a 17 jugadores de los que lograron el ascenso en 2025, por lo cual, Flórez no tuvo mucho tiempo para trabajar y así lo expresó el propio entrenador, quien no parece comprender la decisión de los directivos.

“Hemos hecho lo que estaba en nuestras manos en un tiempo muy corto. Ellos sabrán con detalles por qué tomaron esa decisión”, aseguró Nelson ‘Rolo’ Florez.

A continuación le presentamos el comunicado de despedida del Cúcua a Nelson Florez:

“El Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A. en reorganización informa a todos los hinchas, periodistas, medios de comunicación y opinión pública en general lo siguiente. El profesor Nelson Flórez no continuará como director técnico del equipo profesional. La institución agradece su entrega, compromiso y profesionalismo durante su etapa al frente del club, resaltando su importante aporte deportivo y humano. Así mismo, el club informa que el preparador físico Octavio Rojas tampoco continuará formando parte del cuerpo técnico. Nelson siempre será recordado como doblemente campeón con el club, tanto en su etapa como jugador y en su labor de director técnico. El Cúcuta Deportivo les agradece su trabajo y les desea éxitos en sus futuros proyectos profesionales”.

Richard Páez es nuevo director técnico del Cúcuta:

En horas de la mañana de este jueves 5 de febrero, Cúcuta Deportivo anunció a Richard Páez como su nuevo entrenador, quien asumirá de inmediato, buscando cambiar el rumbo del equipo.

El próximo partido del Cúcuta será contra Águilas Doradas, en condición de visitante, el próximo sábado 7 de febrero, a partir de las 2:00 p.m., aunque se desconoce si el técnico venezolano ya estará en los banquillos.