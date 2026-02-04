“Aplacen el concierto”, Carlos A. Vélez pidió igualdad de condiciones para todos en El Campín

Carlos Antonio Vélez no se puso con rodeos y pidió igualdad de condiciones para todos en el estadio El Campín y así como los equipos de fútbol debieron sacrificarse, aplazar partidos y tener pérdidas, se aplique lo mismo a los empresarios y se aplace el concierto del próximo 28 de febrero.

Esto, luego de que desde la Dimayor decidieran aplazar los próximos partidos en el estadio El Campín, debido al pésimo estado de la grama y que el concesionario responsable de la administración del escenario, Sencia, adquiriera unos compromisos de no hacer eventos por fuera del fútbol en el mes de febrero, sin embargo, el último día del mes hay un concierto programado.

Ante esto, el analista fue concreto y señaló: “Los clubes sacrificaron partidos y tiempo de trabajo…la TV pierde con la no realización de los eventos… el negocio debe tener el mismo resultado para todos... entonces aplacen el concierto próximo y dejan q se recupere la cancha del Campín… buen (o mal) negocio para TODOS... pero q se sacrifiquen TODOS…”.

Todos en la cama o todos en el suelo y si la mayoría han tenido que sacrificar que los empresarios de eventos hagan lo mismo y se les aplace el concierto, fue el pedido puntual de Carlos Antonio Vélez.